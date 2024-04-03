В Ухте именинника убил друг в бане во время празднования дня рождения

В Ухтинском городском суде был вынесен обвинительный приговор в отношении 50-летнего ухтинца, который стал причиной смерти своего друга во время его дня рождения в бане. Согласно данным, представленным в суде, погибший пригласил своих друзей отметить его день рождения в баню.

В процессе веселья и употребления алкоголя возникла ссора между именинником и подсудимым, в ходе которой погибший сильно сжал палец подсудимого. Это вызвало гнев у подсудимого, и он выразил свою обиду по поводу полученной боли. В ответ именинник предложил подсудимому причинить ему боль, после чего подсудимый нанес ему смертельный удар ножом в сердце.