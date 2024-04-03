В Ухте именинника убил друг в бане во время празднования дня рождения
- 10:30 3 апреля
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- Елизавета Петрова
В Ухтинском городском суде был вынесен обвинительный приговор в отношении 50-летнего ухтинца, который стал причиной смерти своего друга во время его дня рождения в бане. Согласно данным, представленным в суде, погибший пригласил своих друзей отметить его день рождения в баню.
В процессе веселья и употребления алкоголя возникла ссора между именинником и подсудимым, в ходе которой погибший сильно сжал палец подсудимого. Это вызвало гнев у подсудимого, и он выразил свою обиду по поводу полученной боли. В ответ именинник предложил подсудимому причинить ему боль, после чего подсудимый нанес ему смертельный удар ножом в сердце.
Убийство произошло на глазах других общих друзей, которые немедленно бросились помогать пострадавшему. Они вызвали скорую помощь и старались остановить кровотечение, зажимая рану. Несмотря на их усилия и быстрое прибытие бригады скорой помощи, погибший, которому в тот день исполнилось 41 год, скончался от серьезной потери крови.
Суд квалифицировал действия подсудимого как убийство по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. В результате ему было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, которое он должен отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил иск супруги погибшего о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ей и их малолетнему ребенку. Размер компенсации составил 4 000 000 рублей, а также были возмещены расходы на погребение в размере 60 390 рублей.