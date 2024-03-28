С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил тех, чьи телефоны имеют "Сбербанк Онлайн"

У россиян, установивших приложение "Сбербанк Онлайн" на своем телефоне, появилось важное предупреждение от банка По информации пресс-службы, пользователи столкнулись с новой угрозой, которая может привести к полной потере денег со счета уже сегодня.

Специалисты сообщили о новой схеме мошенничества, которая активно используется в различных регионах страны. Преступники начали звонить людям через мессенджеры, под видом сотрудников банка, с целью маскировки. Особенно подвержены этой угрозе те, у кого установлено мобильное приложение банка.

Аферисты выдают себя за сотрудников "Сбербанка" и просят пользователя обновить мобильное приложение. Если ответ отрицательный, предлагается сделать это немедленно. Для обновления приложения предлагаются согласиться на трансляцию экрана телефона для идентификации по биометрии. Однако, при согласии мошенники могут получить доступ к конфиденциальной информации, включая счет, коды безопасности и номер карты, что может привести к утере всех средств на счете.