Отключиться сразу же: совет для всех клиентов "Сбербанк Онлайн"

Финансовые мошенники разработали новый способ мошенничества, который включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Сбербанка.

Действуя по мошеннической схеме, злоумышленники создают фальшивый аккаунт в мессенджере, подделывая профиль Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка.