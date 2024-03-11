Готовьтесь: Голикова честно озвучила россиянам новый размер пенсии с марта

В последних новостях отмечается, что проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает увеличение размера пенсий до 18 521 рубля. Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ, подчеркнула, что рост выплат будет осуществлен в соответствии с параметрами, установленными в бюджете. Однако для получения страховой пенсии необходимо выполнить определенные обязательные условия.

Во-первых, для женщин возраст выхода на пенсию составляет 60 лет, а для мужчин - 65 лет. Следует отметить, что эти возрастные границы начнут действовать с 2028 года, и в настоящее время действует переходный период.