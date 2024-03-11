Готовьтесь: Голикова честно озвучила россиянам новый размер пенсии с марта
- 15:17 11 марта
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- Служба новостей
В последних новостях отмечается, что проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает увеличение размера пенсий до 18 521 рубля. Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ, подчеркнула, что рост выплат будет осуществлен в соответствии с параметрами, установленными в бюджете. Однако для получения страховой пенсии необходимо выполнить определенные обязательные условия.
Во-первых, для женщин возраст выхода на пенсию составляет 60 лет, а для мужчин - 65 лет. Следует отметить, что эти возрастные границы начнут действовать с 2028 года, и в настоящее время действует переходный период.
Во-вторых, для выхода на пенсию в 2024 году необходимо иметь трудовой стаж не менее 14 лет, а к 2025 году этот показатель увеличится до 15 лет. Это важное условие, которое следует учитывать при планировании будущего.
Таким образом, проект бюджета Пенсионного фонда предлагает увеличение размера пенсий и устанавливает определенные условия для их получения, включая возраст и трудовой стаж, пишет ngnovoros.ru.