Индексации не будет, а пенсию пересчитают, пожилых россиян ждет нежданный сюрприз

Пенсионерам сообщили о новом неожиданном сюрпризе, который затронет процедуру изменения размера пенсий.

Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил о возможных изменениях, касающихся индексации выплат пожилым гражданам. По его словам, пожилые работники, продолжающие работать на пенсии, могут лишиться права на ежегодную индексацию пенсий. Однако, вместо этого им будет предоставлен перерасчет пенсии.

В настоящее время, официально трудоустроенные пенсионеры не имеют права на индексацию пенсий. Однако, пенсионеры, перешедшие в категорию самозанятых граждан, могут получать прибавку к пенсии на основании нового налогового режима.