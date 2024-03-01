Индексации не будет, а пенсию пересчитают, пожилых россиян ждет нежданный сюрприз
- 10:15 1 марта
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- Служба новостей
Пенсионерам сообщили о новом неожиданном сюрпризе, который затронет процедуру изменения размера пенсий.
Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил о возможных изменениях, касающихся индексации выплат пожилым гражданам. По его словам, пожилые работники, продолжающие работать на пенсии, могут лишиться права на ежегодную индексацию пенсий. Однако, вместо этого им будет предоставлен перерасчет пенсии.
В настоящее время, официально трудоустроенные пенсионеры не имеют права на индексацию пенсий. Однако, пенсионеры, перешедшие в категорию самозанятых граждан, могут получать прибавку к пенсии на основании нового налогового режима.
Статус самозанятого предоставляет пожилым гражданам множество преимуществ, включая возможность получения ежегодной прибавки к пенсии. Самозанятые граждане не уплачивают страховые пенсионные взносы по умолчанию, но могут добровольно уплачивать такие взносы. При этом индексации пенсии не будет, но пенсия будет пересчитана на основе объема взносов, поступивших от работодателей за предыдущий год. Максимальная сумма прибавки составляет около 400 рублей.
Эти изменения затрагивают пожилых граждан, которые продолжают работать на пенсии, и предоставляют им возможность получать прибавку к пенсии наравне со всеми остальными гражданами, передает ngnovoros.ru.