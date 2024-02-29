"Теперь запрещено": пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет новое правило с 1 марта
- 13:30 29 февраля
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- Служба новостей
Пожилые люди, имеющие близких родственников, были проинформированы о новой угрозе. С марта пенсионерам с детьми или внуками следует быть предельно осторожными. Об этом рассказал заслуженный пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет progorodsamara.ru.
Согласно этой схеме, мошенники могут звонить пожилым людям и утверждать, что их ребенок или внук находится в беде и нуждается в финансовой помощи. Однако теперь мошенники также могут подделывать голос родственника с помощью специальных программ, что делает отличие от настоящего голоса очень сложным.
Мошенники используют образцы голосов из социальных сетей или голосовые сообщения граждан, чтобы пожилые люди подумали, что разговаривают с реальным родственником. Целью мошенников является обмануть пожилого человека и выманить у него деньги.
Согласно эксперту, мошенники уже начали создавать цифровые портреты граждан на основе публичных данных из интернета, чтобы имитировать голоса знакомых или коллег.
Жертвам рекомендуется быть особенно бдительными и в случае подобного звонка лучше положить трубку и связаться с родственником по известному номеру телефона. Это правило следует соблюдать в ближайшее время.