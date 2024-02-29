Глава республики Владимир Уйба рассказал журналистам о планах по развитию Коми

28 февраля глава республики Владимир Уйба встретился с журналистами муниципальных СМИ в Коми. На встрече побывал журналист портала “Про Город Сыктывкар” Никита Чернов.

На встрече присутствовали представители 28 средств массовой информации со всей Республики Коми. Среди них были журналисты печатных и интернет изданий. В общей сложности профессионалы пера задали 21 вопрос, а встреча с главой региона продлилась чуть больше четырех часов. В течение всего времени Владимир Уйба предельно честно и по существу отвечал на каждый вопрос журналистов.

Однако встреча началась с предисловия главы. Владимир Уйба отметил, что муниципальные СМИ играют особую роль в жизни региона:

“В большой мере, именно муниципальные СМИ создают настроение у населения и тот характер, ваших сообщений, и его окраска точно совершенно влияет на то, как люди себя чувствуют. Это всегда было, и неслучайно СМИ всегда имеют свою нишу и эта ниша очень обширная. Сегодня как никогда работа СМИ важна и имеет очень высокую актуальность в понимании человеком того, что происходит в республике и в стране. Понятно, что сейчас очень большой объем у человека занимает интернет и другие источники, но доверие всегда было и сохраняется за местными СМИ. Для меня очень важно то, насколько ваши материалы будут нести правдивость, актуальность и современность. Как известно информация важна здесь и сейчас. Важно, чтобы вы объективно и своевременно давали информацию по проектам которые носят судьбоносный характер в Коми”, – заявил глава республики.

После этого, Владимир Уйба стал отвечать на вопросы журналистов. Один из них поинтересовался, какие инвестиционные проекты стоит ожидать в ближайшем будущем на территории Коми. Глава республики сообщил, что среди них будут:

- Разрабатывается мастер-план развития Воркуты. После подготовки он будет представлен в минэкономразвития РФ.

- Реконструкция парка Культуры и отдыха в Ухте. На 2024 год заложены 30 млн рублей на проведение экспертизы и начало ремонтных работ 1 этапа.



- Создание завода по производству карбида кальция. Создание завода повлечет создание 100-150 новых рабочих мест. Готовность – конец 2024 года.



- Модернизация лесоперерабатывающего производства и организация переработки древесины в Троицко-Печорском районе. Ориентировочные сроки - завершение к 2027 году.

- В Сысольском районе "Промтех-инвест" реализует инвестпроект "Модернизация действующего лесоперерабатывающего производства для переработки низкосортной древесины и выпуска OSB-плит в Республике Коми".



- "Лузалес" планирует строительство завода по производству фанерных плит. Инвестиционная стадия проекта планируется до 2038 года.



- В сыктывкарском микрорайоне Верхний Чов "Пригородный" реализует проект по строительству животноводческой фермы.



- Пижемское месторождение титана. Проект вышел на инвестиционную стадию. На первом этапе будет прорабатываться сырьевая составляющая. На втором этапе будет организована переработка, химическая составляющая. Инициатор инвестиционного проекта – компания "Руститан".

- Создание дата-центра в Печоре на базе Печорской ГРЭС. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – конец 2025 года.



- "Газпром СПГ технологии" планирует построить два завода по сжижению природного газа на 3 тонны в час каждый, а также станцию переоборудования транспорта на СПГ и сборки компрессоров. План по вводу в эксплуатацию – начало 2025 года.



- Step to Space планирует построить завод по утилизации медицинских отходов. Ввод объекта запланирован на конец 2024 года.

Одним из самых интересных инвестиционных проектов стало создание многофункционального медицинского центра на территории столицы Коми. Этот центр должен будет закрыть потребности всех жителей региона, из-за чего им не придется уезжать в соседние области ради лечения.



Немало вопросов от журналистов было касательно дальнейшей жизни печатной прессы. Некоторым не хватает финансирования и материально-технической базы, другие напротив – довольны действующей поддержкой и готовы предлагать новые форматы для модернизации классической печати.