Глава республики Владимир Уйба рассказал журналистам о планах по развитию Коми
- 12:30 29 февраля
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- Никита Чернов
28 февраля глава республики Владимир Уйба встретился с журналистами муниципальных СМИ в Коми. На встрече побывал журналист портала “Про Город Сыктывкар” Никита Чернов.
На встрече присутствовали представители 28 средств массовой информации со всей Республики Коми. Среди них были журналисты печатных и интернет изданий. В общей сложности профессионалы пера задали 21 вопрос, а встреча с главой региона продлилась чуть больше четырех часов. В течение всего времени Владимир Уйба предельно честно и по существу отвечал на каждый вопрос журналистов.
Однако встреча началась с предисловия главы. Владимир Уйба отметил, что муниципальные СМИ играют особую роль в жизни региона:
“В большой мере, именно муниципальные СМИ создают настроение у населения и тот характер, ваших сообщений, и его окраска точно совершенно влияет на то, как люди себя чувствуют. Это всегда было, и неслучайно СМИ всегда имеют свою нишу и эта ниша очень обширная. Сегодня как никогда работа СМИ важна и имеет очень высокую актуальность в понимании человеком того, что происходит в республике и в стране. Понятно, что сейчас очень большой объем у человека занимает интернет и другие источники, но доверие всегда было и сохраняется за местными СМИ. Для меня очень важно то, насколько ваши материалы будут нести правдивость, актуальность и современность. Как известно информация важна здесь и сейчас. Важно, чтобы вы объективно и своевременно давали информацию по проектам которые носят судьбоносный характер в Коми”, – заявил глава республики.
После этого, Владимир Уйба стал отвечать на вопросы журналистов. Один из них поинтересовался, какие инвестиционные проекты стоит ожидать в ближайшем будущем на территории Коми. Глава республики сообщил, что среди них будут:
- Разрабатывается мастер-план развития Воркуты. После подготовки он будет представлен в минэкономразвития РФ.
- Реконструкция парка Культуры и отдыха в Ухте. На 2024 год заложены 30 млн рублей на проведение экспертизы и начало ремонтных работ 1 этапа.
- Создание завода по производству карбида кальция. Создание завода повлечет создание 100-150 новых рабочих мест. Готовность – конец 2024 года.
- Модернизация лесоперерабатывающего производства и организация переработки древесины в Троицко-Печорском районе. Ориентировочные сроки - завершение к 2027 году.
- В Сысольском районе "Промтех-инвест" реализует инвестпроект "Модернизация действующего лесоперерабатывающего производства для переработки низкосортной древесины и выпуска OSB-плит в Республике Коми".
- "Лузалес" планирует строительство завода по производству фанерных плит. Инвестиционная стадия проекта планируется до 2038 года.
- В сыктывкарском микрорайоне Верхний Чов "Пригородный" реализует проект по строительству животноводческой фермы.
- Пижемское месторождение титана. Проект вышел на инвестиционную стадию. На первом этапе будет прорабатываться сырьевая составляющая. На втором этапе будет организована переработка, химическая составляющая. Инициатор инвестиционного проекта – компания "Руститан".
- Создание дата-центра в Печоре на базе Печорской ГРЭС. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – конец 2025 года.
- "Газпром СПГ технологии" планирует построить два завода по сжижению природного газа на 3 тонны в час каждый, а также станцию переоборудования транспорта на СПГ и сборки компрессоров. План по вводу в эксплуатацию – начало 2025 года.
- Step to Space планирует построить завод по утилизации медицинских отходов. Ввод объекта запланирован на конец 2024 года.
Одним из самых интересных инвестиционных проектов стало создание многофункционального медицинского центра на территории столицы Коми. Этот центр должен будет закрыть потребности всех жителей региона, из-за чего им не придется уезжать в соседние области ради лечения.
Немало вопросов от журналистов было касательно дальнейшей жизни печатной прессы. Некоторым не хватает финансирования и материально-технической базы, другие напротив – довольны действующей поддержкой и готовы предлагать новые форматы для модернизации классической печати.
"Несмотря на то, что газеты сейчас выселяются другими ресурсами, такими как интернет, все равно от людей чаще слышишь, что они пользуются газетой. Для людей это инструмент и инструкция к действию. С другой стороны нужно вводить страницы другого формата, так как СМИ необходимо развивать не только для взрослого населения, но и для молодого. Им нужны другие источники", — заявил Владимир Уйба.
При этом руководитель региона, как доктор медицинских наук отметил, что гаджеты плохо влияют на зрение и мозговую ткань не только взрослых, но и детей. По мнению Владимира Уйба необходимо, имея такую возможность, не отучать читателя от печатного издания.
Еще одной темой, которая интересовала журналистов районных изданий стал отлов безнадзорных животных. В этом случае глава Коми отметил, что на всех уличных собак приютов не хватит. Из возможных решений этой ситуации, Владимир Уйба предложил превращать безнадзорную собаку в надзорную, при этом выдавая будущему хозяину животного за это деньги, но под обязательство честно воспитывать и содержать питомца до конца его дней.
Одного из журналистов также волновали малые выплаты за отстрел волков. Глава республики заверил, что 20 тысяч рублей за одну тушу дикого зверя, это выше любой цены в тех регионах, в которых распространяется похожая проблема. При этом Владимир Уйба с сожалением отметил, что вот уже который год средства в бюджете остаются неиспользованными, поскольку охотников не интересует желание заработать. Руководитель республики пообещал проработать с Минприроды Коми вопрос применения оружия в отношении диких зверей, которые представляют угрозу в случае если они зашли в населенный пункт, а у охотника нет лицензии на отстрел.
Журналист портала “Про Город Сыктывкар” поинтересовался у главы региона, как быть сейчас с оттоком молодых жителей из Коми.
Глава республики отметил, что на данном этапе никакие программы не помогут, если не прививать детям в семье любовь к родному региону. В качестве примера, Владимир Уйба рассказал о школе в поселке Югыд-Яг, где 100% преподавателей являются уроженцами этого населенного пункта. Однако глава отметил, что например на встрече в Инте, из 15 местных жителей, закончивших медицинский профиль, никто не вернулся в родные края. Поэтому этим летом в Югыд-Яге состоится двухдневный семинар о том, как правильно прививать подрастающему поколению любовь к Родине.
В конце встречи, глава региона сфотографировался со всеми журналистами, и выразил готовность провести такую же встречу с прессой в конце года, чтобы подвести итоги реализованных проектов и поделиться планами развития городов и районов на 2025 год.