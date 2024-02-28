Глава Коми рассказал о своем отношении к печатным СМИ

Глава республики Владимир Уйба встретился 28 февраля с муниципальными журналистами, чтобы ответить на их вопросы.

Один из журналистов присутствовавших на встрече решил узнать у главы, каким он видит развитие печатных СМИ в современных условиях.



Владимир Уйба отметил, что население республики ещё долгое время будет пользоваться печатной продукцией:



"Несмотря на то, что газеты сейчас выселяются другими ресурсами, такими как интернет, все равно от людей чаще слышишь, что они пользуются газетой. Для людей это инструмент и инструкция к действию. С другой стороны нужно вводить страницы другого формата, так как СМИ необходимо развивать не только для взрослого населения, но и для молодого. Им нужны другие источники", — заявил Владимир Уйба.



Глава республики подчеркнул, что особенно в сельской местности должны сохраняться печатные СМИ. Особенно, Владимир Уйба отметил, что именно печатные издания сейчас возвращают людей к желанию читать.