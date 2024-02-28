Владимир Уйба: "Единственно верное решение в борьбе с безнадзорными собаками - сделать их надзорным

28 февраля глава региона Владимир Уйба отвечает на вопросы муниципальных журналистов. Одной из поднятых тем стала история с бродячими собаками.



Журналистка одного из изданий в Печоре рассказала главе республики о проблеме с бродячими собаками в своем городе. По заявлению журналиста, как считают местные зоозащитники в одной только Печоре около 2000 голов собак. Главный вопрос — какие перспективы борьбы с бродячими собаками в Печоре и в регионе в целом.



Владимир Уйба отметил, что единственное верное решение в борьбе с безнадзорными собаками, это сделать ее надзорной.



"2000 голов в Печоре , это что за приют тогда будет? Это большие траты. Стерилизация и выпуск собак обратно — тоже плохо. В стаях стерилизовавных собак рвут хуже и чаще, чем нестерилизованных, это я вам как кинолог говорю. Гораздо проще давать человек денег, но и брать с него обязательно за то, что он будет содержать собаку всю ее жизнь", — сообщил глава республики.



При этом глава региона отметил, что по одному из образований он кинолог и что у него есть три свои собаки, одну из которых он взял в приюте.