В 2026 году в Сыктывкаре появится новый многопрофильный медицинский центр

В 2026 году в столице Коми появится новый многопрофильный медицинский центр. Об этом рассказал глава региона на встрече с журналистами.



28 февраля, сегодня, в Сыктывкаре глава Республики Коми Владимир Уйба встретился с муниципальными журналистами. Один из журналистов задал вопрос по поводу инвестиционных проектов в Коми.

Глава республики подчеркнул, что одним из грядущих проектов станет создание нового многопрофильного медицинского центра в Сыктывкаре. Его готовность планируется на 2026 год.



Владимир Уйба отметил, что новый медицинский центр закроет все потребности жителей региона, из-за чего им не придётся выезжать на лечение за пределы региона. Помимо прочего, в новом центре будет проводиться качественная протонная терапия при онкологии.



"Инвесторы вложат 15 миллиардов рублей. Они пригласят врачей и построят жилье для них. "Ваших брать не будем, привозим своих", заявили мне инвесторы", — сообщил Владимир Уйба.