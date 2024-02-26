Желтый налет и мерзкий запах сразу уйдут: 1 домашняя смесь отбелит унитаз до новизны
- 11:05 26 февраля
- 12+
- Служба новостей
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Избавьтесь от желтого налета и неприятного запаха в вашем унитазе с помощью этой простой домашней смеси, которая отбелит его до новизны. Этот лайфхак не только эффективен, но и экологичен, а все необходимые ингредиенты, скорее всего, уже есть у вас дома:
- 1 стакан уксуса;
- 1/2 стакана пищевой соды;
- 10 капель эфирного масла лимона (для аромата и дополнительного антибактериального эффекта);
- Кипяток.
Инструкция:
- Подогрейте стакан уксуса до теплого состояния и аккуратно вылейте его в унитаз.
- Дайте уксусу подействовать в течение 30 минут.
- После этого равномерно распределите полстакана соды по поверхности унитаза.
- Добавьте 10 капель эфирного масла лимона для приятного аромата и усиления чистящих свойств.
- Залейте кипяток сверху, чтобы активировать реакцию соды с уксусом.
- Оставьте смесь на 10-15 минут, затем тщательно прочистите щеткой и смойте водой.
Эта смесь поможет не только отбелить унитаз, но и устранит мерзкий запах, оставив после себя свежесть и чистоту. Уксус и сода эффективно разрушают налет и убивают бактерии, а эфирное масло лимона придает дополнительный приятный аромат, sevastopolmedia.ru.