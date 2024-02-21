Мир у их ног: астролог Глоба назвала два знака зодиака, которые станут любимцами звезд с 23 февраля
- 00:40 22 февраля
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- Служба новостей
Всемирно известный астролог Тамара Глоба в прогнозе на февраль 2024 года выделила два знака зодиака. Специалист по звездам уверена, что у двух представителей зодиакальных созвездий наладится жизнь: начнется белая полоса с 23 февраля.
Весы
Представители воздушного знака окажутся в сказке: с 23 февраля и до конца весны можно смело мечтать и требовать от Вселенной большего. Весам в этот период будет все даваться легко: отношения, карьера, образование. Финансовая сфера жизни начнет бить ключом в начале марта. Хорошее время для инвестиций и открытия собственного бизнеса.
Дева
Представителям земного знака с 23 февраля и до конца зимы будут благоволить звезды в делах сердечных. Семейные Девы привлекут в дом любовь и гармонию, а Девы-одиночки встретят родственную душу. Кроме того, повезет Девам и в профессиональной сфере: кто-то очень влиятельный положил на вас глаз и вскоре станет вашим наставником.