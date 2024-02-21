Мир у их ног: астролог Глоба назвала два знака зодиака, которые станут любимцами звезд с 23 февраля

Всемирно известный астролог Тамара Глоба в прогнозе на февраль 2024 года выделила два знака зодиака. Специалист по звездам уверена, что у двух представителей зодиакальных созвездий наладится жизнь: начнется белая полоса с 23 февраля. Весы

Представители воздушного знака окажутся в сказке: с 23 февраля и до конца весны можно смело мечтать и требовать от Вселенной большего. Весам в этот период будет все даваться легко: отношения, карьера, образование. Финансовая сфера жизни начнет бить ключом в начале марта. Хорошее время для инвестиций и открытия собственного бизнеса.

Дева