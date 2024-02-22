Красных помидоров на кустах будет очень много, если добавить копеечное удобрение

Фото из архива "Про Города"

Каждый огородник мечтает о богатом урожае ярко-красных помидоров, висящих гроздьями на кустах. Опытные дачники поделились секретом, как значительно увеличить количество плодов на помидорах, приготовив простое, но эффективное удобрение. По словам специалистов, ключ к обильному урожаю кроется в правильном питании растений, особенно в период их активного роста и плодоношения. Секретное удобрение для помидоров:

Как уверяют дачники, это удобрение легко приготовить из доступных ингредиентов. Вам понадобятся дрожжи, сахар и вода. Дрожжи являются источником витаминов группы B, которые способствуют активному росту растений и улучшению их плодоношения. Сахар же служит "пищей" для дрожжей, активизируя их действие.

Рецепт удобрения

Для приготовления удобрения возьмите 10 грамм сухих дрожжей, 2 столовые ложки сахара и 10 литров теплой воды. Рекомендуется сначала развести дрожжи и сахар в небольшом количестве теплой воды и оставьте на 2-3 часа для активации. Затем разбавьте полученную смесь в 10 литрах воды и полейте под корень помидоров.

Как и когда применять

Как говорят садоводы, лучше всего использовать это удобрение в период интенсивного роста помидоров и на начальном этапе их цветения. Как рассказали эксперты, оптимально проводить подкормку один раз в 2-3 недели. Это поможет растениям лучше развиваться и формировать большее количество завязей.

Важные рекомендации

Не применяйте удобрение слишком часто, чтобы не перекормить растения.

Убедитесь, что почва вокруг растений достаточно влажная перед внесением подкормки.

Следите за реакцией растений на удобрение и при необходимости корректируйте состав или частоту применения.