Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз с 1 апреля

Фото из архива "Про Города"

С 1 апреля 2024 года в России планируется повысить социальные пенсии на 7,5%. Это изменение затронет около 4,1 миллиона человек, включая получателей социальных пенсий и ряд других выплат. Об этом сообщает «Парламентская газета». На сколько вырастут социальные пенсии:

Средняя социальная пенсия повысится на 938 ₽ и станет равной 13 455 ₽.

Пенсия детей-инвалидов увеличится на 1392 ₽ до 19 948 ₽.

Пенсия инвалидов с детства I группы увеличится на 1403 ₽ до 20 110 ₽.

Пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву, увеличится на 1269 ₽ до 18 236 ₽.

Выплаты по потере кормильца, назначенные семьям военных, также увеличатся и станут равными 15 999 ₽. Кому еще повысят пенсии с 1 апреля:

Участники Великой Отечественной войны.

Люди, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осажденного Севастополя" или знаком "Житель осажденного Сталинграда".

Люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей.

Работники летно-испытательного состава, космонавты, получающие надбавки к пенсии за выслугу лет.

Военные, проходившие службу по призыву, члены их семей и участники добровольческих формирований.

Также с 1 апреля повысится выплата за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной, она увеличится на 1767 ₽ до 25 322 ₽.