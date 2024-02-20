Больше нельзя: новые нормы для всех, у кого есть дача и огород
- 13:00 20 февраля
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- Служба новостей
С начала 2024 года в России введены новые правила, регулирующие использование загородных домов и дачных участков. Согласно этим изменениям, владельцы дачных участков не могут временно проживать на них с 1 октября по 31 марта. В остальное время года они имеют право на пребывание на своих участках не более 180 дней, при условии, что на участке есть полноценный жилой дом с необходимыми коммуникациями, официально зарегистрированный в Росреестре, и владелец имеет права на земельный участок.
Относительно загородных домов, использование их для постоянного проживания в зимний период требует наличия отопления, водоснабжения, канализации и возможности нормального функционирования всех систем при низких температурах. Если эти условия не соблюдаются, проживание в таком доме в холодное время года считается недопустимым.
Целью этих изменений является обеспечение безопасности и комфорта жителей загородных домов и дачных участков, а также предотвращение возможных проблем, связанных с использованием недвижимости в неблагоприятные периоды. Новые правила направлены на защиту интересов собственников и установление ответственности за состояние жилья, чтобы оно соответствовало установленным стандартам и требованиям, пишет sevastopolmedia.ru.