Больше нельзя: новые нормы для всех, у кого есть дача и огород

С начала 2024 года в России введены новые правила, регулирующие использование загородных домов и дачных участков. Согласно этим изменениям, владельцы дачных участков не могут временно проживать на них с 1 октября по 31 марта. В остальное время года они имеют право на пребывание на своих участках не более 180 дней, при условии, что на участке есть полноценный жилой дом с необходимыми коммуникациями, официально зарегистрированный в Росреестре, и владелец имеет права на земельный участок.

Относительно загородных домов, использование их для постоянного проживания в зимний период требует наличия отопления, водоснабжения, канализации и возможности нормального функционирования всех систем при низких температурах. Если эти условия не соблюдаются, проживание в таком доме в холодное время года считается недопустимым.