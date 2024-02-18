Не берите даже по акции: в фарше этих марок есть кишечная палочка и сальмонелла

Специалисты Роскачества провели проверку куриного фарша, доступного в российских магазинах, и обнаружили, что не все продукты соответствуют высоким стандартам качества. Некоторые марки куриного фарша получили положительные оценки, такие как "Петелинка" и "Мясницкий ряд", которые были безопасны для употребления и не содержали фосфатов.

Однако, у некоторых марок, таких как "Лента" и "Моссельпром", были обнаружены фосфаты. Продукты от компаний SPAR и "МясновЪ" содержали большое количество микроорганизмов, что указывает на необходимость тщательного приготовления полуфабриката.