Не берите даже по акции: в фарше этих марок есть кишечная палочка и сальмонелла
- 15:36 18 февраля
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- Служба новостей
Специалисты Роскачества провели проверку куриного фарша, доступного в российских магазинах, и обнаружили, что не все продукты соответствуют высоким стандартам качества. Некоторые марки куриного фарша получили положительные оценки, такие как "Петелинка" и "Мясницкий ряд", которые были безопасны для употребления и не содержали фосфатов.
Однако, у некоторых марок, таких как "Лента" и "Моссельпром", были обнаружены фосфаты. Продукты от компаний SPAR и "МясновЪ" содержали большое количество микроорганизмов, что указывает на необходимость тщательного приготовления полуфабриката.
Куриный фарш марок "ВкусВилл" и "Своя" содержал сальмонеллы, а в продукте от "Каждый день" была найдена кишечная палочка. Фарш от "Мираторг" имел неприятный запах и выглядел несвежим.
Куриный фарш марки "Перекресток" содержал листерии, вызывающие заболевание листериоз. Продукт от "Ярославского бройлера" содержал сальмонеллы и вызывал сомнения в свежести. Фарш от "Азбуки вкуса" и "Рококо" также был несвежим и имел неприятный запах. В продуктах от "Троекурово" были найдены кишечная палочка и листерии, а куриный фарш от "Чернышихинского мяса" содержал кишечную палочку и сальмонеллы.
Эти результаты показывают, что многие марки куриного фарша не соответствуют высоким стандартам качества. Потребителям рекомендуется быть внимательными при покупке и приготовлении полуфабрикатов.