"Февраль и март будут аномальными": синоптики ошарашили россиян новым прогнозом погоды

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Согласно новому прогнозу, представленному синоптиками, на территории России ожидается аномальная весна с климатической точки зрения. Перемены в погоде начнутся уже в марте. В начале весны ожидается относительное тепло, однако к середине марта погода изменится, и зима вернется. Температура в центральных регионах, таких как Москва, Тула, Калуга, Рязань, а также в городах на севере, включая Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск, опустится до минус шести градусов.

В северных районах ожидаются еще более суровые морозы. В Якутии температура может упасть до минус 35 градусов, а на севере Сибири прогнозируются морозы до минус 40 градусов уже в марте. В других регионах суровых морозов не предвидится, но ожидается обильный снегопад, особенно в Приморье.

Середина весны принесет еще больше аномалий. В апреле почти на всей европейской части России ожидаются дожди, а в некоторых городах, таких как Казань, Самара и Чебоксары, возможны град, сильный ветер и ливни. Южные регионы подвергнутся сильным шквальным ветрам и штормам на прибрежных районах.