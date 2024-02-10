Указ подписан: владельцев дач и огородов ждет огромный сюрприз в феврале
- 10:15 10 февраля
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- Служба новостей
Владельцам загородных участков и огородов передана важная информация о предстоящем изменении, которое вступит в силу в феврале. Это изменение связано с переоценкой кадастровых показателей недвижимости. Процесс переоценки проводился в стране в течение последних двух лет, особое внимание уделялось загородным участкам. В ближайшее время будут опубликованы актуальные данные.
Ранее Росреестр подчеркивал важность переоценки, поскольку в некоторых регионах кадастровые данные не обновлялись в течение длительного времени. Новые показатели кадастровой стоимости будут отражены в Едином государственном реестре недвижимости, который содержит информацию о недвижимости в стране. Владельцы загородных участков и огородов получат доступ к личным данным, что важно для учета влияния кадастровой оценки на различные аспекты.
Актуальная стоимость каждого загородного участка будет доступна владельцам. По мнению экспертов, цены на такие объекты, вероятно, значительно выросли за последнее время. Кадастровые цифры также влияют на размер налогов, взимаемых с владельцев загородных участков. Однако размер налога не обязательно увеличится, так как он зависит от различных факторов, и у многих владельцев есть льготы, снижающие налоговую нагрузку.