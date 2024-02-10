Указ подписан: владельцев дач и огородов ждет огромный сюрприз в феврале

Владельцам загородных участков и огородов передана важная информация о предстоящем изменении, которое вступит в силу в феврале. Это изменение связано с переоценкой кадастровых показателей недвижимости. Процесс переоценки проводился в стране в течение последних двух лет, особое внимание уделялось загородным участкам. В ближайшее время будут опубликованы актуальные данные.

Ранее Росреестр подчеркивал важность переоценки, поскольку в некоторых регионах кадастровые данные не обновлялись в течение длительного времени. Новые показатели кадастровой стоимости будут отражены в Едином государственном реестре недвижимости, который содержит информацию о недвижимости в стране. Владельцы загородных участков и огородов получат доступ к личным данным, что важно для учета влияния кадастровой оценки на различные аспекты.