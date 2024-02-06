В Коми арестован гражданин Сирии, его подозревают в организации незаконной миграции

Гражданин Сирии был задержан и заключен под стражу сыктывкарским городским судом по подозрению в организации незаконной миграции в Республике Коми. Согласно сообщению пресс-службы суда, он останется в СИЗО до 30 марта.

Предварительно, сотрудники регионального МВД при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого на территории Белгородской области. По данным полиции, этот гражданин Сирии содействовал въезду иностранных граждан в Республику Коми, представляя их как студентов, приезжающих для обучения в местных учебных заведениях. Однако эти люди не приступали к учебе и находились в России нелегально.