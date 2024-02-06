В Коми арестован гражданин Сирии, его подозревают в организации незаконной миграции
- 11:30 6 февраля
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- Служба новостей
Гражданин Сирии был задержан и заключен под стражу сыктывкарским городским судом по подозрению в организации незаконной миграции в Республике Коми. Согласно сообщению пресс-службы суда, он останется в СИЗО до 30 марта.
Предварительно, сотрудники регионального МВД при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого на территории Белгородской области. По данным полиции, этот гражданин Сирии содействовал въезду иностранных граждан в Республику Коми, представляя их как студентов, приезжающих для обучения в местных учебных заведениях. Однако эти люди не приступали к учебе и находились в России нелегально.
Подозреваемый получал от каждого иностранца за свои услуги от 4 до 5 тысяч долларов США. В результате обысков были изъяты мобильные телефоны, паспорта иностранных граждан, бланки и документы о прохождении обучения, а также деньги в разной валюте.
В настоящее время полиция устанавливает личности других участников этой преступной схемы.