Финансовый управляющий проверит подозрительные сделки экс-главы Коми Вячеслава Гайзера

Арбитражный суд Коми удовлетворил ходатайство финансового управляющего, который занимается делом о банкротстве бывшего главы Коми, Вячеслава Гайзера. В ходатайстве была просьба о предоставлении информации о членах семьи должника (детях, внуках) и их персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, год рождения, паспортные данные и адреса регистрации.

Финансовый управляющий должен точно определить документы и ценности, по которым он просит предоставить информацию, а также указать причины, по которым самостоятельно получить эту информацию невозможно, и указать точное местонахождение этих документов и ценностей.