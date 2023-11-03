Жителям Коми дают бесплатные путевки в черноморское "Серегово"

Глава Коми Владимир Уйба поручил правительству региона выделить дополнительные средства на путевки для жителей республики в санаторий “Северное сияние”, расположенный в Крыму, а именно в городе Саки. Поручение выполнили и приобрели 440 путевок, о чем руководитель региона сообщил 3 ноября.

Путевки направлены в медицинские организации республики, информацию о них можно получить у лечащих врачей по месту жительства.