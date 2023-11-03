Жителям Коми дают бесплатные путевки в черноморское "Серегово"
- 11:20 3 ноября
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- Служба новостей
Глава Коми Владимир Уйба поручил правительству региона выделить дополнительные средства на путевки для жителей республики в санаторий “Северное сияние”, расположенный в Крыму, а именно в городе Саки. Поручение выполнили и приобрели 440 путевок, о чем руководитель региона сообщил 3 ноября.
Путевки направлены в медицинские организации республики, информацию о них можно получить у лечащих врачей по месту жительства.
Владимир Уйба отметил что в прошлом году на базе санатория "Северное сияние" начал работу филиал санатория "Серегово". Теперь жители Республики Коми, имеющие медицинские рекомендации и показания, могут получить бесплатное лечение на черноморском побережье.
В 2022 году было организовано восемь заездов по 21 дню, в результате чего 592 человека, включая 342 ребенка, получили лечение. На текущий момент уже 1354 человека, в том числе 791 ребенок, получили санаторно-курортное лечение на базе черноморского филиала "Серегово".
Глава Коми также поручил правительству Коми обеспечить круглогодичную работу санаториев на побережье, чтобы как можно больше жителей могли оздоровиться.
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