Средняя зарплата в Коми снижается каждый месяц

В Коми средняя заработная плата снижается с мая. По данным Комистата, в мае средняя зарплата жителей региона составляла 86 174 рубля, в июне она уменьшилась до 80 084 рублей, в июле до 76 584 рублей, а в августе уже составляла 73 664 рубля. В докладе о социально-экономическом положении Республики Коми за январь-сентябрь 2023 года отмечается, что средняя заработная плата за этот период составила 75 486 рублей.

Традиционно самая высокая зарплата наблюдается у работников сферы добычи полезных ископаемых, где она составляет почти 133 тысячи рублей. Среди них выделяются сотрудники предприятий, занимающихся добычей сырой нефти и природного газа, с зарплатой более 147,5 тысяч рублей.