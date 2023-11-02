Коми заметет снегом: в МЧС объявили штормовое предупреждение
- 14:30 2 ноября
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- Служба новостей
По прогнозу синоптиков 2 ноября в Коми ожидается ухудшение погодных условий. С 18 часов вечера до 18 часов 3 ноября в центральных и северных районах, куда входят Ижемский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Троицко-Печорский, Усинский, Печорский районы, ожидается сильный снег, 6 мм и более.
Также с 18 часов 2 ноября до 09 часов 3 ноября в южных районах, среди которых Сысольский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, г. Сыктывкар, Корткеросский, Прилузский, ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, 20 мм и более.
Также непогода накроет Ижемский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Троицко-Печорский, Усинский, Печорский, Сысольский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, г. Сыктывкар, Корткеросский, Прилузский районы.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
- Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снег опасно отправляться в дальние поездки.
- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его, также возьмите с собой (powerbank).
- Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в заглубленные помещения. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.
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