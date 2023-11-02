Коми заметет снегом: в МЧС объявили штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков 2 ноября в Коми ожидается ухудшение погодных условий. С 18 часов вечера до 18 часов 3 ноября в центральных и северных районах, куда входят Ижемский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Троицко-Печорский, Усинский, Печорский районы, ожидается сильный снег, 6 мм и более.

Также с 18 часов 2 ноября до 09 часов 3 ноября в южных районах, среди которых Сысольский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, г. Сыктывкар, Корткеросский, Прилузский, ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, 20 мм и более.