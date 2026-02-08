Забытая хитрость наших бабушек для зимней обуви, с которой даже на скользком льду будешь ходить как кот по паркету

Зимний гололед ежегодно приводит к множеству серьезных травм. Часто даже дорогостоящая обувь известных брендов оказывается неэффективной на скользких поверхностях. Ключевая причина кроется в материале подошвы: при минусовых температурах многие полимеры теряют свою эластичность и способность к сцеплению, становясь твердыми. Это превращает обычную прогулку в потенциально опасное испытание, особенно в периоды резких температурных колебаний.

Существуют проверенные и доступные методы, которые можно применить самостоятельно, без обращения в мастерскую. Один из самых действенных и простых способов – использование обычного медицинского пластыря на тканевой основе. Его необходимо наклеить крест-накрест на подошву, предварительно очистив и высушив ее. Такая импровизированная защита может продержаться несколько дней и существенно повышает устойчивость при ходьбе.