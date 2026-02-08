Логотип новостного портала Прогород
Забудьте о перевесе! Бывшая стюардесса раскрыла секрет, как провезти больше вещей в самолете бесплатно

Забудьте о перевесе! Бывшая стюардесса раскрыла секрет, как провезти больше вещей в самолете бесплатноФото из архива "Про Города"

Избежать оплаты за лишний вес багажа – частая задача для многих путешественников. Нередко перевес составляют всего несколько легких вещей, таких как футболки или носки. Бывший член экипажа Камила Якубьякова предложила простое решение, которое используют тысячи авиапассажиров для оптимизации пространства в ручной клади.

Нередко причиной превышения допустимых норм веса или габаритов ручной клади становятся мелкие предметы. Комплект одежды, состоящий из пары футболок и носков, сам по себе кажется незначительным, но суммарно может привести к необходимости дополнительной оплаты. Именно для решения таких ситуаций и существует этот проверенный метод. Более того, он полностью соответствует правилам авиаперевозок.

Ключевым элементом этого приема является обычная дорожная подушка – аксессуар для комфортного сна во время перелета. Камила Якубьякова, опираясь на свой опыт работы в авиации, отмечает, что сотрудники службы безопасности аэропортов, как правило, относятся к дорожным подушкам как к стандартным личным вещам, редко проводя их детальный досмотр.

Идея заключается в следующем: внутренний чехол дорожной подушки может послужить вместилищем для небольших предметов одежды. Аккуратно свернув футболку, носки, легкий трикотаж или нижнее белье, их можно поместить внутрь. Важно не переборщить: подушка должна сохранять свой естественный объем и форму, не напоминая переполненный мешок.

Преимущества такого подхода очевидны:

  • Полная легальность: перелет с дорожной подушкой разрешен, что исключает нарушение правил авиакомпаний.
  • Двойная польза: подушка обеспечивает комфорт в полете, одновременно решая проблему нехватки места.
  • Минимальный риск досмотра: дорожные подушки редко вызывают повышенный интерес у персонала аэропорта.
  • Реальная экономия: вы везете дополнительные вещи бесплатно, избегая платежей за перевес.

При использовании этого метода стоит учитывать несколько нюансов:

  • Умеренность: чрезмерное наполнение подушки может привлечь внимание сотрудников безопасности.
  • Материал вещей: выбирайте мягкую одежду, которая не будет деформировать подушку.
  • Спокойствие: ведите себя естественно, как при обычной ручной клади.

Этот метод от Камилы Якубьяковой представляет собой практичное решение для оптимизации багажа и избежания непредвиденных расходов. Главное – соблюдать меру и здравый смысл.

Экспертное уточнение: При использовании данного лайфхака важно помнить, что конечная ответственность за соблюдение правил перевозки багажа лежит на пассажире. Содержимое подушки не должно включать запрещенные к провозу предметы.

