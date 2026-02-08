Забудьте о перевесе! Бывшая стюардесса раскрыла секрет, как провезти больше вещей в самолете бесплатно

Избежать оплаты за лишний вес багажа – частая задача для многих путешественников. Нередко перевес составляют всего несколько легких вещей, таких как футболки или носки. Бывший член экипажа Камила Якубьякова предложила простое решение, которое используют тысячи авиапассажиров для оптимизации пространства в ручной клади.

Нередко причиной превышения допустимых норм веса или габаритов ручной клади становятся мелкие предметы. Комплект одежды, состоящий из пары футболок и носков, сам по себе кажется незначительным, но суммарно может привести к необходимости дополнительной оплаты. Именно для решения таких ситуаций и существует этот проверенный метод. Более того, он полностью соответствует правилам авиаперевозок.