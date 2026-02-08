Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Что я купила в «Фикс Прайс»: полезные бюджетные находки для дома и уюта до 500 рублей

Что я купила в «Фикс Прайс»: полезные бюджетные находки для дома и уюта до 500 рублейФото из архива "Про Города"

Поход в "Фикс Прайс" после рабочего дня стал для многих своего рода ритуалом, сочетающим рутину с элементами поиска сокровищ. Каждый раз возникает вопрос: что сегодня окажется в корзине — действительно полезная вещь или милая, но не особо нужная мелочь? Проведя недавний рейд по магазину и присмотревшись не только к своим находкам, но и к покупкам других посетителей, я постаралась объективно оценить ассортимент: что стоит вашего внимания, а что лучше спокойно пропустить.

Декор: поиск красоты среди практичности

С декоративными элементами в "Фикс Прайсе" ситуация неоднозначная. Яркий свет магазина и доступные цены могут подтолкнуть к импульсивной покупке, но дома многие вещи рискуют превратиться в обычные пылесборники. Тем не менее, среди обилия мелких предметов порой встречаются достойные экземпляры.

  • Настольные часы (299 ₽): Минималистичный дизайн, небольшой размер, сравнимый с книгой, делает их подходящими для рабочего стола или книжной полки. Это хороший вариант для недорогого подарка коллеге. Единственный момент: механизм издает заметный тик, что может быть критично для чувствительных к звукам людей.
  • Шкатулка «Карусель» (199 ₽): Эта покупка действительно удачна. Внутри предусмотрены удобные отделения, а дизайн отличается лаконичностью. Шкатулка отлично подойдет для хранения косметики, мелкой бижутерии или канцелярских принадлежностей. Рекомендую обратить на нее внимание.
  • Фигурки-символы года (149 ₽) и интерьерный гном (399 ₽): Бюджетные фигурки символов года могут служить милым праздничным акцентом. Однако цена на плюшевого гнома вызывает сомнения: за такую стоимость хотелось бы видеть более качественное исполнение. Бархатную шкатулку по аналогичной цене (399 ₽) я тоже не стала приобретать, так как в онлайн-магазинах за эту сумму можно найти более разнообразные и интересные варианты.

Бытовые находки: спасение для дома

Отдел с товарами для дома, пожалуй, является настоящей находкой. Именно здесь регулярно встречаются недорогие, но функциональные предметы, способные быстро решить возникшие бытовые проблемы.

  • Шланг для душа 1.5 м (249 ₽): При внимательном рассмотрении можно оценить качество фитингов и самого шланга в упаковке. Это отличное временное решение на случай экстренной замены вышедшего из строя шланга, пока вы подыскиваете более долговечный вариант.
  • Подсветка на насадку пылесоса (140 ₽): Гениальное и очень бюджетное решение для уборки в темных углах или под мебелью. Крепится на липучку и имеет собственную кнопку включения.
  • Хозяйственное мыло «Ренессанс» 1 л (79 ₽): Личный фаворит, который прекрасно справляется с различными загрязнениями и незаменим при проведении уборки. Сочетание низкой цены и высокой эффективности делает его настоящей находкой.
  • Капсулы для стирки (299 ₽ за 15 шт.) и гель для душа (199 ₽): Капсулы были приобретены для тестирования. Если они окажутся эффективными для цветного белья, то станут регулярной покупкой. Гель для душа с тонким ароматом хорошо пенится, но объема в 400 мл хватает ненадолго.

Гастрономия: осторожный подход к экспериментам

Продуктовые полки "Фикс Прайса" обычно остаются вне поля моего зрения, но в этот раз несколько позиций привлекли внимание.

  • Маринованные грибы в стеклянной банке (109 ₽): Внешний вид продукта презентабельный, грибы целые и аккуратные. Взяла как запасной вариант на случай внезапного прихода гостей.
  • Шпроты (124 ₽): Классический продукт для быстрого приготовления бутербродов или добавления в салат. Цена стандартная, качество предсказуемое.
  • Торт «Творожник» (159 ₽): Простой, без излишней приторности. Хорошо выручает, когда хочется чего-то сладкого к чаю, а времени или желания идти в магазин нет.
  • Нектар (99 ₽) и леденец (149 ₽): Нектар представляет собой обычный магазинный напиток. Цена на леденец кажется завышенной — очевидная переплата за оригинальную упаковку. Однако, если нужно срочно чем-то порадовать ребенка, это тоже вариант.

Итог: стратегия разумного шопинга в "Фикс Прайсе"

"Фикс Прайс" — это скорее место для поиска конкретных, недорогих и полезных вещей, решающих мелкие бытовые задачи, нежели для масштабных закупок. Сюда стоит идти за такими предметами, как шланг для душа, подсветка для пылесоса или эффективное хозяйственное мыло. При выборе декора и продуктов питания стоит подходить более взвешенно, трезво оценивая соотношение цены, качества и реальной необходимости покупки.

Главный совет: обратите внимание на содержимое корзин других покупателей, стоящих в очереди. Зачастую именно там можно заметить самые удачные и неожиданные находки дня.

Экспертное уточнение: При выборе текстильных изделий, таких как полотенца или салфетки, в "Фикс Прайсе" рекомендуется внимательно изучать состав материала. Часто, несмотря на низкую цену, они могут состоять из синтетических волокон, что снижает их гигроскопичность и долговечность. Для лучшего качества стоит искать изделия с высоким содержанием натуральных волокон, например, хлопка.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+