Волосы растут с этой прикормки как на дрожжах: простой отвар для роста, густоты и средство от выпадения

Создано в Шедевруме

Стремление к обладанию густыми, здоровыми и сияющими волосами присуще многим. Представляем простой, но эффективный рецепт, способствующий укреплению волосяных луковиц и стимулирующий рост волос. Его сила заключается в гармоничном сочетании двух растений, известных своими целебными свойствами. Крапива – природный стимулятор для ваших волос

Крапива является настоящим сокровищницей полезных веществ, жизненно важных как для здоровья волос, так и для общего состояния организма.