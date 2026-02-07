7 вещей и предметов в доме, которые почему-то не принято стирать — а зря

Даже самые чистоплотные хозяйки могут упускать из виду некоторые предметы, которые годами накапливают грязь, пыль и бактерии. Несмотря на то, что многие из этих вещей можно легко постирать, их часто забывают. Давайте разберемся, о каких предметах идёт речь.

Речь идёт не о наволочках, которые, как известно, нужно стирать каждую неделю, а о самих подушках. Многие современные подушки можно стирать в стиральной машине. Важно читать заводские этикетки и использовать мягкое моющее средство в режиме деликатной стирки. Сушить подушки лучше на свежем воздухе. Эксперты советуют стирать подушки раз в квартал или хотя бы раз в полгода.

Все привыкли к одноразовым пакетам, но многие используют многоразовые тканевые сумки. Из соображений гигиены их тоже необходимо регулярно стирать. Обычно их стирают в холодной воде с обычным моющим средством и сушат на свежем воздухе.

Мягкие игрушки

Мягкие игрушки со временем загрязняются, особенно те, с которыми дети играют. Большинство игрушек хорошего качества можно стирать в машинке. Положите игрушку в защитный сетчатый мешочек или наволочку, выберите режим щадящей стирки и добавьте моющее средство. Сушите игрушки на свежем воздухе.

Спортивные сумки

Спортивные сумки выдерживают большие нагрузки, но их часто забывают стирать. В них хранятся потная одежда и полотенца, поэтому сумку нужно регулярно стирать. Не все сумки выдерживают машинную стирку, поэтому проверьте заводской ярлычок. Если стирка возможна, используйте мягкое моющее средство и деликатный режим. Если сумка вызывает сомнения, очистите её мыльной водой и дезинфицирующими салфетками, тщательно высушив перед использованием.

Коврики для ванной

Коврики для ванной постоянно находятся во влажной среде, что способствует развитию плесени и бактерий. Их следует стирать в стиральной машине каждые две недели. Используйте мягкое моющее средство, тёплую воду и щадящий режим. Если коврик начал неприятно пахнуть, добавьте чашку пищевой соды при стирке. Не используйте отбеливатель или кондиционер.

Чехлы и накидки для мягкой мебели

На диванах и креслах сидят в уличной одежде, а также домашние животные. Чтобы соблюдать гигиену, покрывала, накидки и чехлы необходимо регулярно стирать. Выбирайте прохладную воду, мягкое моющее средство и деликатный режим стирки.

В заключение

Не расстраивайтесь, если нашли себя в этом списке. Важно знать и помнить о необходимости ухаживать за этими предметами. Не забывайте также про поверхности, которые невозможно постирать, например, пульты и чехлы смартфонов. Регулярно дезинфицируйте их антибактериальными салфетками.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также: