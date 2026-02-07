Логотип новостного портала Прогород
Пирог "5 ложек" выручит любую хозяйку: тесто замешиваем за 5 минут — обалденная выпечка на каждый день

Когда хочется побаловать близких чем-то особенным, но времени на долгие кулинарные подвиги катастрофически не хватает, на помощь приходит "Пирог 5 ложек". Этот рецепт – настоящее сокровище для современной хозяйки. Забудьте о бесконечных походах по магазинам за экзотическими ингредиентами, ведь все необходимое, скорее всего, уже есть у вас на кухне. А главное – этот пирог настолько прост и быстр, что его можно готовить хоть каждый день, каждый раз меняя ягодную начинку.

Простота, возведенная в степень "5": ваш гид по легкости

Главное преимущество этого десерта – его гениальная простота. Отмерить все продукты можно с помощью обычной столовой ложки – никаких сложных измерений, только удовольствие от процесса. Ягоды, будь они свежие или замороженные, не просто украшают пирог, но и придают ему ту самую, желанную сочность и освежающую кислинку, которая так прекрасно гармонирует со сладостью теста. Это идеальный баланс вкуса, который покоряет с первой ложки.

Что вам понадобится для этой кулинарной магии:

  • Яйца: 3 штуки – основа воздушности
  • Сахар: 5 столовых ложек – для сладости
  • Мука: 5 столовых ложек – пшеничная, просеянная
  • Ягоды: 5 столовых ложек (прекрасно подойдут замороженные малина, черника, смородина или вишня)
  • Сода: 1 чайная ложка – для пышности

Этапы создания вашего ягодного чуда:

  1. База для пирога: в глубокой миске соедините яйца и сахар. Включите миксер и взбивайте около 3-5 минут, пока не получите пышную, светлую массу.
  2. Добавление муки: аккуратно просейте муку поверх яичной смеси. Если вы используете разрыхлитель, его можно добавить вместе с мукой. Тщательно, но нежно перемешайте до однородного состояния.
  3. Подготовка формы: смажьте вашу любимую форму для выпечки (диаметром примерно 20-22 см) растительным или сливочным маслом. Можно слегка присыпать мукой.
  4. Ягодный финал: вылейте тесто в форму. Сверху равномерно распределите замороженные ягоды.
  5. Время выпекания: поместите форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Пирог будет готов примерно через 25 минут. Проверить готовность просто – воткните деревянную шпажку в центр, она должна выходить чистой.
  6. Финальные штрихи: дайте пирогу немного остыть. По желанию, перед подачей можно украсить его щепоткой сахарной пудры.

Этот пирог – ваш личный лайфхак для создания вкусной атмосферы дома, без лишних хлопот и забот.

