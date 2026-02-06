В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендов

Отказ от пальмового масла в составе продуктов питания становится все более распространенным выбором для людей, стремящихся к здоровому образу жизни и заботящихся об экологии. Однако, на рынке представлено множество продуктов, и отличить шоколад, действительно не содержащий этот ингредиент, от продукции с его скрытым присутствием бывает непросто. Рассмотрим, как сделать осознанный выбор.

Не стоит полагаться на стоимость продукта как на главный критерий. Высокая цена не всегда означает отсутствие пальмового масла в составе, равно как и низкая стоимость не является гарантией его наличия. Некоторые производители недорогих вариантов успешно исключают пальмовое масло, тогда как известные бренды премиум-класса могут использовать его, прибегая к завуалированным формулировкам в списке ингредиентов.

Простое упоминание "пальмового масла" в составе – это лишь верхушка айсберга. Производители часто используют другие названия, чтобы сделать ингредиент менее заметным.

Ключевые термины, на которые следует обращать внимание:

Пальмовое масло, пальмоядровое масло.

Растительный жир, растительное масло: Эти формулировки требуют уточнения. Если производитель не указывает конкретный вид растительного масла (например, подсолнечное, кокосовое), есть вероятность, что речь идет о производных пальмы. В случае отсутствия детальной информации на упаковке, лучшим решением будет обратиться за разъяснениями непосредственно к производителю.

Гидрированные (гидрогенизированные) растительные жиры: Данный процесс обработки может применяться к различным растительным маслам, в том числе и к пальмовому. Для точного понимания состава следует искать полное наименование используемого растительного масла.

Практический пример: Стоит внимательно изучать ассортимент даже у одного бренда. Например, у марки Alpen Gold классический молочный шоколад может не содержать пальмового масла, тогда как шоколад с добавками, такими как орехи или изюм, может включать его в свой состав.

Ориентировочный список брендов шоколада без пальмового масла

Приведенный ниже список может послужить отправной точкой для вашего поиска. Однако, помните, что состав продукции может меняться, и всегда необходимо перепроверять информацию на конкретной упаковке.

Российские производители: "Красный Октябрь" (некоторые виды, требуется проверка состава). "Аленка" (классический молочный шоколад). "Россия Щедрая душа" (линейка "Золотая марка").

Зарубежные бренды: "Ritter Sport". "Merci". "Toblerone". "Delicadore".

Собственные торговые марки (СТМ) сетей: "Самокат" (необходимо уточнять состав для каждого вида продукции).

Белорусские производители: "Спартак" (требуется внимательное изучение состава). "Коммунарка" (особенно горький шоколад часто не содержит пальмового масла).



Главный принцип выбора: доверяйте составу, а не интуиции

Единственный надежный способ выбрать шоколад без пальмового масла – это внимательно изучить этикетку и список ингредиентов. Цена, известность бренда или рекламные заявления не являются гарантией. Только тщательное изучение состава позволит вам принять решение, соответствующее вашим принципам заботы о здоровье.

Экспертное уточнение: Присутствие в составе "растительных жиров" или "растительных масел" не всегда указывает на пальмовое масло. Производители могут использовать подсолнечное, кокосовое, рапсовое и другие масла. Однако, если состав не детализирован, это является поводом для более пристального внимания и, при необходимости, запроса информации у производителя.

