В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендов
- 00:20 7 февраля
- Иван Скоробогатов
Отказ от пальмового масла в составе продуктов питания становится все более распространенным выбором для людей, стремящихся к здоровому образу жизни и заботящихся об экологии. Однако, на рынке представлено множество продуктов, и отличить шоколад, действительно не содержащий этот ингредиент, от продукции с его скрытым присутствием бывает непросто. Рассмотрим, как сделать осознанный выбор.
Цена шоколада – не показатель отсутствия пальмового масла
Не стоит полагаться на стоимость продукта как на главный критерий. Высокая цена не всегда означает отсутствие пальмового масла в составе, равно как и низкая стоимость не является гарантией его наличия. Некоторые производители недорогих вариантов успешно исключают пальмовое масло, тогда как известные бренды премиум-класса могут использовать его, прибегая к завуалированным формулировкам в списке ингредиентов.
Искусство чтения этикеток: как распознать скрытое пальмовое масло
Простое упоминание "пальмового масла" в составе – это лишь верхушка айсберга. Производители часто используют другие названия, чтобы сделать ингредиент менее заметным.
Ключевые термины, на которые следует обращать внимание:
- Пальмовое масло, пальмоядровое масло.
- Растительный жир, растительное масло: Эти формулировки требуют уточнения. Если производитель не указывает конкретный вид растительного масла (например, подсолнечное, кокосовое), есть вероятность, что речь идет о производных пальмы. В случае отсутствия детальной информации на упаковке, лучшим решением будет обратиться за разъяснениями непосредственно к производителю.
- Гидрированные (гидрогенизированные) растительные жиры: Данный процесс обработки может применяться к различным растительным маслам, в том числе и к пальмовому. Для точного понимания состава следует искать полное наименование используемого растительного масла.
Практический пример: Стоит внимательно изучать ассортимент даже у одного бренда. Например, у марки Alpen Gold классический молочный шоколад может не содержать пальмового масла, тогда как шоколад с добавками, такими как орехи или изюм, может включать его в свой состав.
Ориентировочный список брендов шоколада без пальмового масла
Приведенный ниже список может послужить отправной точкой для вашего поиска. Однако, помните, что состав продукции может меняться, и всегда необходимо перепроверять информацию на конкретной упаковке.
-
Российские производители:
- "Красный Октябрь" (некоторые виды, требуется проверка состава).
- "Аленка" (классический молочный шоколад).
- "Россия Щедрая душа" (линейка "Золотая марка").
-
Зарубежные бренды:
- "Ritter Sport".
- "Merci".
- "Toblerone".
- "Delicadore".
-
Собственные торговые марки (СТМ) сетей:
- "Самокат" (необходимо уточнять состав для каждого вида продукции).
-
Белорусские производители:
- "Спартак" (требуется внимательное изучение состава).
- "Коммунарка" (особенно горький шоколад часто не содержит пальмового масла).
Главный принцип выбора: доверяйте составу, а не интуиции
Единственный надежный способ выбрать шоколад без пальмового масла – это внимательно изучить этикетку и список ингредиентов. Цена, известность бренда или рекламные заявления не являются гарантией. Только тщательное изучение состава позволит вам принять решение, соответствующее вашим принципам заботы о здоровье.
Экспертное уточнение: Присутствие в составе "растительных жиров" или "растительных масел" не всегда указывает на пальмовое масло. Производители могут использовать подсолнечное, кокосовое, рапсовое и другие масла. Однако, если состав не детализирован, это является поводом для более пристального внимания и, при необходимости, запроса информации у производителя.
