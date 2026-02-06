Логотип новостного портала Прогород
Исконно русский цвет глаз, такой есть только у избранных: вы точно удивитесь

Оттенок радужной оболочки – это не просто генетический признак, а своеобразная "генетическая карта", отражающая историю адаптации к условиям окружающей среды, миграции народов и их взаимодействие. Каждый цвет глаз несет в себе информацию о наших прародителях.

Основные цвета глаз и их связь с климатом:

  • Карий цвет: Наиболее распространенный в мире (около 75% населения) благодаря высокому содержанию меланина. Этот пигмент служит естественной защитой глаз от интенсивного ультрафиолетового излучения в регионах с жарким климатом.
  • Голубой цвет: Считается одним из самых "молодых" оттенков, появившимся ориентировочно 10-12 тысяч лет назад в северных широтах. Мутация, снизившая уровень меланина, позволяла лучше использовать рассеянный свет в условиях недостаточного освещения, характерного для северных регионов.
  • Зеленый цвет: Редкий оттенок, встречающийся у 2-3% населения планеты. Его формирование – результат сложного взаимодействия генов, отвечающих за выработку меланина и других пигментов.

Цветовая палитра глаз на территории Древней Руси до XIII века:

До периода монголо-татарского нашествия на территории современных российских земель преобладали светлые оттенки глаз:

  • Голубые и серые глаза: Около 50% населения обладали глазами этих оттенков, что коррелировало с условиями северного климата.
  • Карие глаза: Встречались значительно реже, особенно в северных областях. Процент людей с карими глазами увеличивался по мере продвижения на юг.
  • Зеленые глаза: Ассоциировались с мистикой и народной медициной.

Влияние монголо-татарского нашествия на генофонд:

Исторические события XIII века оказали заметное влияние на генетический состав населения:

  • Увеличение доли темноглазых: В результате смешения с представителями южных народов, процент населения с темными глазами возрос.
  • Сохранение светлоглазого генофонда на севере: Северные регионы остались территорией преимущественного проживания светлоглазого населения.

Современное разнообразие цветов глаз в России:

В современной России наблюдается значительное разнообразие оттенков радужной оболочки, являющееся результатом многовекового смешения разных этносов:

  • Карие глаза: Около 25-30% населения.
  • Голубые глаза: От 30% до 40% населения.
  • Серые глаза: Примерно 20-25% населения.
  • Зеленые глаза: Около 5-7% населения.
  • Смешанные типы (например, серо-голубые): Присутствуют у 13% населения.

Региональные особенности распределения цветов глаз в России:

  • Преобладание светлоглазого населения: На северо-западе страны суммарно голубые и серые глаза встречаются у около 50% жителей.
  • Доминирование карих глаз: На юге страны доля кареглазого населения составляет около 30%.
  • Редкость зеленых глаз: В масштабах всей страны зеленые глаза составляют около 7% населения.
  • "Северный феномен": В Архангельской и Вологодской областях до 60% населения имеют голубые глаза, что отражает генетическое наследие коренных славянских народов.

Вывод: "Русские глаза" – Калейдоскоп истории.

Хотя голубые и серые глаза считаются характерной чертой жителей северных регионов России, современный генофонд страны представляет собой сложный калейдоскоп, в котором отражены все оттенки, сформированные богатой историей взаимопроникновения культур.

Экспертное уточнение: Цвет глаз определяется не только одним доминантным или рецессивным геном, как было принято считать ранее. В его формировании участвует сложная система взаимодействия множества генов. Кроме того, оттенок радужки может незначительно изменяться на протяжении жизни человека. Наука постоянно углубляется в изучение этого феномена, и генетика цвета глаз остается одной из захватывающих областей исследований.

