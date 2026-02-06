Товары из Чижик, которые я купила с отзывами - стоит брать или нет. Кухонные гаджеты, товары для дома

Недавно приобретя несколько предметов для дома в магазине "Чижик", я решила поделиться своими впечатлениями. Сохранение чеков, особенно в таких магазинах, может быть полезным, так как не всегда есть возможность вернуть товар без подтверждения покупки.

Первым в моем обзоре – гейзерная кофеварка, или, как ее называют, "итальянка". Сразу скажу, идея ее использования показалась мне несколько избыточной. Я предпочитаю простой подход: вода, кофе, кнопка – и напиток готов. Здесь же процесс больше напоминает медитацию с термометром.

Внешне кофеварка выглядит привлекательно: матовое покрытие не собирает отпечатки пальцев, а эргономичная ручка удобно лежит в руке. Конструкция состоит из нижней части для воды, фильтра-ситечка для кофе и верхней емкости для готового напитка. Процесс заваривания – это настоящее маленькое научное исследование: вода нагревается, превращается в пар, проходит через молотый кофе и поднимается наверх.

Важный этап – контроль за процессом. Необходимо внимательно слушать, когда звук кипения начнет затихать, и немедленно снять кофеварку с плиты. Если упустить момент, кофе может пригореть, а нижняя колба сильно нагреться, что усложнит последующее мытье.

Что касается вкуса, то мой обычный молотый кофе приобрел новый, непривычный оттенок. Мне он напомнил запах старого чайника с накипью – результат длительного кипячения воды, превращения ее в пар и прохождения через металлические элементы. Хотя продавцы уверяли, что кофе получится чистым, без гущи, она все же присутствует. В итоге, вкус напитка оказался настолько иным, что лично мне он не пришелся по душе.

Портативный блендер-термос: мобильность и польза

Следующий испытуемый – портативный блендер-термос. Компактный, беспроводной, он идеально подходит для того, чтобы брать его с собой на прогулку или в офис.

Дизайн блендера стильный: гладкий корпус удобно держать в руке, а крышка плотно закрывается. В комплекте идет USB-кабель для зарядки и трубочка (которая, к слову, отмывается не очень легко, поэтому я использую свою металлическую). Батарея держит заряд впечатляюще долго – мне хватает примерно на неделю ежедневного использования.

Процесс приготовления коктейля прост: достаточно добавить в колбу ингредиенты, например, банан и молоко, нажать кнопку дважды, перевернуть устройство и подождать около 40 секунд. Банан превращается в однородное пюре, создавая воздушную текстуру. Этот блендер открывает возможности для экспериментов с полезными напитками. Например, добавление творога повысит содержание белка, превратив коктейль практически в десерт.

Компактная овощерезка: функциональность с нюансами

В комплекте с овощерезкой идут две емкости и два острых ножа: один для мягких овощей, другой для более твердых. Картофель она режет идеально, создавая ровные ломтики. Однако, после использования возникает проблема с очисткой ножей – остатки продуктов забиваются в ячейки, требуя тщательной чистки щеткой или пинцетом. Если у вас есть посудомоечная машина, эта проблема решается легче. Без нее процесс очистки может быть трудоемким, что снижает общее удобство использования.

Ручной чоппер: неоднозначный результат

Ручной чоппер – еще одно приобретение. После сборки, которая потребовала некоторого времени (важно правильно установить нож), я решила протестировать его на огурце. К сожалению, ножи застряли, не справившись с твердым продуктом. С мягкими ингредиентами, такими как авокадо или салат, он справляется, но для этого зачастую достаточно и обычного кухонного ножа.

Анатомическая подушка: комфорт для здорового сна

В завершение – анатомическая подушка. Ее изогнутая форма призвана обеспечить правильную поддержку головы и шеи. Материал подушки плотный и упругий, отлично держит форму и не проседает со временем. После двух лет использования, несмотря на легкое пожелтение, качество подушки осталось прежним.

Самое важное – это эффект. Хроническая головная боль, беспокоившая меня ранее, исчезла после первой же ночи использования этой подушки. Сон на боку стал более комфортным.

Также хочу отметить расширенный ассортимент постельного белья в магазине, предлагающий различные принты и плотную ткань, краски которой не линяют после стирки.

Экспертное уточнение: При выборе гейзерной кофеварки стоит обратить внимание на материал изготовления. Алюминиевые модели быстрее нагреваются, но могут придавать напитку металлический привкус. Нержавеющая сталь предпочтительнее для более чистого вкуса кофе.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также: