Не опоздайте с перцами: главные сроки посева на рассаду для урожая-2026

Чтобы получить к лету крепкие кусты перца, обильно усыпанные плодами, начинать действовать нужно уже сейчас. Успех во многом зависит от точного соблюдения сроков посева, учитывая особенности развития этой культуры.

Перец значительно уступает томатам и баклажанам в скорости развития. Период от появления всходов до высадки рассады в грунт составляет от 65 до 80 дней. Произведя посев в апреле, вы рискуете получить слабую рассаду, которая не успеет набрать силу. В результате растения будут долго приживаться, часто болеть и принесут незначительный урожай уже в конце сезона, когда световой день сократится.

Регион и тип укрытия: Юг России (открытый грунт): Посев возможен вплоть до 10 марта.

Посев возможен вплоть до 10 марта. Средняя полоса, Урал, Сибирь (теплица): Оптимальными сроками являются 1-15 марта.

Оптимальными сроками являются 1-15 марта. Средняя полоса (открытый грунт): Необходимо уложиться в период с 10 по 25 марта. Сорт перца: Позднеспелые сорта (130–140 дней до созревания): Семена высевают в самом начале марта.

Семена высевают в самом начале марта. Среднеспелые сорта (120–130 дней): Подходит середина марта.

Подходит середина марта. Ранние сорта (95–110 дней): Посев возможен до конца марта. Лунный календарь на март 2026: Благоприятные дни для посева: 1–4 и 27–31 марта. В период растущей Луны активизируется рост надземной части растений.

1–4 и 27–31 марта. В период растущей Луны активизируется рост надземной части растений. Нейтральные дни: 5–9 и 13–16 марта. Подходят для посева, если вы не успели в основные сроки.

5–9 и 13–16 марта. Подходят для посева, если вы не успели в основные сроки. Неблагоприятные дни: 10–12 марта (полнолуние) и 24–26 марта (новолуние). В эти периоды считается, что энергия роста минимальна, и лучше воздержаться от посева.

Распространенная ошибка при посеве перца

Около 90% огородников допускают ошибку, заглубляя семена слишком сильно. Перец требует тепла и доступа света для успешного прорастания. Правильная техника посева следующая:

Контейнеры заполняют легким грунтом, например, смесью торфа, перегноя и песка в пропорции 2:1:1.

Поверхность грунта аккуратно увлажняют теплой водой.

Семена распределяют по поверхности на расстоянии 2–3 см друг от друга.

Вместо земли семена присыпают тонким слоем (3–5 мм) вермикулита или кокосового субстрата.

Емкости накрывают пленкой и помещают в теплое место с температурой +26…+28°C. Такой поверхностный посев обеспечит быстрые и дружные всходы через 7–10 дней.

Правила ухода за рассадой после всходов:

Освещение: Сразу после появления ростков обеспечьте максимальное освещение — 12–14 часов в сутки. В марте на подоконнике без дополнительного использования фитоламп не обойтись. Температурный режим: Первые 3–4 дня после всходов поддерживайте температуру +18…+20°C. В дальнейшем оптимальной будет температура +22…+25°C днем и +18…+20°C ночью. Это поможет предотвратить вытягивание стеблей. Полив: Используйте только теплую, отстоянную воду. Поливайте под корень, дожидаясь подсыхания верхнего слоя почвы. Перец негативно реагирует на холодную воду и переувлажнение. Пикировка: Если вы сеяли семена в общий ящик, пересадите рассаду в отдельные емкости объемом 200–300 мл при появлении 2–3 настоящих листьев. Старайтесь не повредить корневую систему. Если есть возможность, сразу высевайте семена в индивидуальные стаканчики.

К моменту высадки в грунт качественная рассада перца должна достигать в высоту 20–25 см, иметь толстый стебель, 8–10 настоящих листьев и, зачастую, первые бутоны. Соблюдение мартовских сроков посева — залог формирования крепких растений и обильного урожая.

Экспертное уточнение: Для стимуляции прорастания семян перца, особенно если они старые или имеют низкую всхожесть, можно предварительно замочить их на несколько часов в растворе стимулятора роста или слабом растворе эпина. Убедитесь, что вода не слишком горячая, чтобы не повредить семена.

