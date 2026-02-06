Логотип новостного портала Прогород
Живут в комнате, а страдают от мороза: почему домашние растения начинают болеть именно зимой

Зимой комнатные растения подвергаются двойной угрозе: не только морозу, но и значительному пересыханию воздуха из-за отопительных приборов, а также сквознякам, особенно если они расположены на подоконнике. Эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова, поделилась советами по уходу за домашними цветами в периоды сильных холодов.

В морозы для зелёных питомцев на окне критичным становится сочетание ледяного воздуха, проникающего из щелей, и сухости, создаваемой радиаторами. Растения в это время и так находятся в стрессе, поэтому для них крайне важно обеспечить более стабильные условия и минимизировать колебания температур.

«Когда на улице сильный мороз, рекомендуется ненадолго убирать растения с подоконника, например, ставить их на стол. Это защитит их от прямого потока ледяного воздуха. Учитывая, что воздух в квартире становится очень сухим, эффективно опрыскивать листья водой. Также стоит использовать средства для повышения иммунитета растений, поскольку они в этот период ослаблены», — пояснила специалист.

Ольга Воронова отметила, что признаки переохлаждения у цветов становятся заметны практически сразу.

«Могут появиться почерневшие на концах листья, а от избыточной сухости – коричневые кончики, не желтые. У некоторых видов возможно загнивание и последующее отмирание отдельных стеблей», — уточнила эксперт.

Чтобы помочь комнатным растениям благополучно перенести зимние холода, садовод рекомендует правильно организовать режим полива.

«Необходимо поддерживать земляной ком слегка влажным, но без переувлажнения. Дома, особенно в отопительный сезон, воздух очень сухой и жаркий. Избегайте как полного пересыхания грунта, так и чрезмерного полива. На холодном подоконнике избыток влаги особенно опасен. Лучше поливать небольшими порциями, но регулярно, чем вылить сразу большой объём воды», — добавила она, пишет портал newsinfo.ru.

