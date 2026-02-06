Живут в комнате, а страдают от мороза: почему домашние растения начинают болеть именно зимой

Зимой комнатные растения подвергаются двойной угрозе: не только морозу, но и значительному пересыханию воздуха из-за отопительных приборов, а также сквознякам, особенно если они расположены на подоконнике. Эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова, поделилась советами по уходу за домашними цветами в периоды сильных холодов.

В морозы для зелёных питомцев на окне критичным становится сочетание ледяного воздуха, проникающего из щелей, и сухости, создаваемой радиаторами. Растения в это время и так находятся в стрессе, поэтому для них крайне важно обеспечить более стабильные условия и минимизировать колебания температур.