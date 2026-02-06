Легкий завтрак для детей перед школой — готовим изумительные оладьи на кефире, как у бабушки, и всего за 20 минут
- 13:30 6 февраля
- Иван Скоробогатов
Приготовьте сытные оладьи на кефире — идеальное решение для быстрого и вкусного завтрака, которое порадует всю семью. Этот рецепт потребует всего 20 минут вашего времени, а все необходимые продукты, скорее всего, уже найдутся в вашем кухонном шкафу. Подавайте их с любимыми добавками: будь то сладкий мёд, домашнее варенье, нежная сметана или свежие сезонные ягоды.
Ингредиенты:
- Кефир (любой жирности) — 250 мл
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Пшеничная мука — приблизительно 230 г (может потребоваться чуть больше или меньше, ориентируйтесь на консистенцию теста)
- Сахар — 2 столовые ложки (регулируйте по вкусу)
- Соль — небольшой щепотки для баланса вкуса
- Пищевая сода — 0,5 чайной ложки
- Растительное масло — для обжаривания
Процесс приготовления:
- Подготовка жидкой основы. В глубокой миске слегка взбейте куриное яйцо. Затем добавьте кефир и пищевую соду. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Сода начнет реагировать с кислотой кефира, создавая лёгкую пышность. После этого добавьте соль и сахар, ещё раз всё перемешайте.
- Замес теста. Просейте муку через сито — это насытит её кислородом и поможет избежать комочков. Постепенно, небольшими порциями, добавляйте муку к жидкой основе, постоянно помешивая тесто венчиком или лопаткой. Ваша цель — получить густое, но ещё текучее тесто, напоминающее по консистенции сметану. Тесто не должно быть слишком жидким, иначе оладьи растекутся, и не слишком плотным, чтобы они получились пышными.
- Жарка оладий. Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте достаточное количество растительного масла, чтобы оно покрывало дно тонким слоем. С помощью столовой ложки аккуратно выкладывайте тесто на раскалённую сковороду, формируя небольшие круглые оладьи. Обжаривайте каждую сторону по 2–3 минуты, до появления приятной золотистой или румяной корочки. Следите, чтобы огонь не был слишком сильным, иначе оладьи подгорят снаружи, но останутся сырыми внутри.
- Удаление лишнего масла. Готовые оладьи аккуратно снимайте со сковороды и выкладывайте на тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Это поможет впитать излишки масла, делая оладьи менее жирными и более приятными при употреблении.
Подавайте оладьи горячими, наслаждаясь их нежным вкусом и ароматом.
Экспертное уточнение: Для достижения максимальной пышности теста, кефир перед использованием лучше подогреть до комнатной температуры или слегка тёплого состояния. Это активизирует реакцию соды, делая оладьи более воздушными.
Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.
Читайте также:
- Роскачество обнаружило в икре пяти торговых марок кишечную палочку
- Аромат садов Парижа — этот двулетник затмит тюльпаны и лилии: сеять можно прямо в клумбу
- За этот сорт томата соседки на ярмарках дерутся: берут для засолки только его
- Дешевые находки из "Фикс Прайс", которые каждая хозяйка оценит: простые мелочи для быта по цене чашки кофе