Японки отбеливают кухонные полотенца только этим способом — нужна только приправа и уксус

Японские домохозяйки освоили эффективный и экономичный метод восстановления белизны кухонных полотенец, который приобретает популярность и в России. Эта техника успешно справляется с давними пятнами, жировыми отложениями и неприятными запахами даже на текстиле, который кажется безнадежно изношенным.

В Японии уделяют особое внимание уходу за кухонными полотенцами. Вместо того чтобы сразу отправлять их в утиль при появлении сильных загрязнений, принято прилагать усилия для восстановления их первоначального вида. Основные сложности в уходе за кухонным текстилем связаны с въевшимся жиром, следами от чая и кофе, а также запахами, которые зачастую не удается устранить обычной стиркой. Для решения этих проблем японские хозяйки применяют раствор, включающий горячую воду, сухую горчицу и уксус. Горчичный порошок эффективно расщепляет жировые загрязнения, а уксус нейтрализует посторонние запахи.