Эксперты назвали способы, как заставить микроволновку греть еду, а не посуду - не все об этом знают

Многие пользователи микроволновых печей сталкиваются с проблемой, когда посуда нагревается сильнее, чем сама пища. Причина этого дискомфорта нередко кроется не в самой технике, а в неправильном выборе емкости для разогрева. Как сообщает портал hibiny.ru, распространена ситуация, когда для разогрева пищи применяются неподходящие виды посуды, вследствие чего нагревается в первую очередь тарелка или миска, а пища остается прохладной. Существует практика, когда недобросовестные производители маркируют свою продукцию как подходящую для использования в СВЧ-печах, но фактически эти свойства отсутствуют.

Чтобы определить, безопасна ли емкость для вашей микроволновой печи, можно провести простой тест: налейте в нее воду и поместите в печь на одну минуту. По истечении этого времени оцените, что именно нагрелось: вода или сама посуда. Если нагрелась вода, значит, посуда соответствует требованиям. Если же нагрелась емкость, это указывает на ее несоответствие или скрытые свойства.