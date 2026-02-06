Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Эксперты назвали способы, как заставить микроволновку греть еду, а не посуду - не все об этом знают

Эксперты назвали способы, как заставить микроволновку греть еду, а не посуду - не все об этом знают

Многие пользователи микроволновых печей сталкиваются с проблемой, когда посуда нагревается сильнее, чем сама пища. Причина этого дискомфорта нередко кроется не в самой технике, а в неправильном выборе емкости для разогрева.

Как сообщает портал hibiny.ru, распространена ситуация, когда для разогрева пищи применяются неподходящие виды посуды, вследствие чего нагревается в первую очередь тарелка или миска, а пища остается прохладной. Существует практика, когда недобросовестные производители маркируют свою продукцию как подходящую для использования в СВЧ-печах, но фактически эти свойства отсутствуют.

Чтобы определить, безопасна ли емкость для вашей микроволновой печи, можно провести простой тест: налейте в нее воду и поместите в печь на одну минуту. По истечении этого времени оцените, что именно нагрелось: вода или сама посуда. Если нагрелась вода, значит, посуда соответствует требованиям. Если же нагрелась емкость, это указывает на ее несоответствие или скрытые свойства.

Кроме того, специалисты рекомендуют ставить емкости с пищей не в центр вращающегося поддона, а смещать их ближе к краю. Такой подход также способствует более эффективному нагреву самой еды. Эти рекомендации особенно полезны для микроволновых печей, произведенных более пяти-десяти лет назад.

Дополнительная информация: Исследования показывают, что длительное воздействие СВЧ-излучения может способствовать повышенной утомляемости, нарушениям сна и головным болям. Также существуют данные о возможном негативном влиянии разогрева пищи в микроволновой печи на здоровье. Микроволны способны ускорять структурное расщепление продуктов, а в некоторых случаях, например, в молоке и зерновых культурах, могут способствовать образованию канцерогенных веществ.

Экспертное уточнение: При разогреве пищи в микроволновой печи предпочтение следует отдавать посуде из стекла, керамики (без металлического декора) или специальному пластику, предназначенному для СВЧ. Важно убедиться в наличии маркировки "microwave safe" или соответствующего символа на упаковке или дне изделия. Металлическая посуда, включая посуду с металлическими вставками или золотистым ободком, категорически не подходит для использования в микроволновой печи.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+