Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Купила коврик в Фикс Прайсе для обуви: оказалось у него много альтернативных вариантов применения, нашла 9 - делюсь

Купила коврик в Фикс Прайсе для обуви: оказалось у него много альтернативных вариантов применения, нашла 9 - делюсьСоздано в Шедевруме

Fix Price вывел на рынок новую линейку ковриков из EVA-материала, которые стремительно завоевывают популярность у покупателей. Их успех обусловлен удачным сочетанием практичности, эстетичного вида и доступной цены. Эти изделия представляют собой простое и действенное решение для поддержания чистоты и добавления ярких акцентов в домашний интерьер.

Причины высокого спроса на EVA-коврики

Широкий ассортимент позволяет подобрать вариант для любых нужд. В Fix Price имеются компактные коврики, предназначенные для использования рядом с кроватью, создающие ощущение комфорта под ногами, а также более крупные коврики для входной зоны, призванные встречать гостей стильным элементом декора. Цветовая гамма варьируется от нежных пастельных оттенков, придающих интерьеру деликатность, до насыщенных и ярких цветов, а также оригинальных узоров, способствующих созданию позитивной атмосферы. Ключевым фактором является стоимость: средняя цена около 250 рублей предоставляет возможность для частых изменений в декоре и создания разнообразных образов для дома, вплоть до ежемесячного обновления.

Материал: уникальные свойства EVA

Настоящая ценность этих ковриков заключается в материале. EVA (этиленвинилацетат) – это легкий, ячеистый полимер, обладающий исключительными характеристиками. Его структура эффективно задерживает грязь, пыль и влагу, предотвращая их распространение по дому. Коврик приятен на ощупь, обеспечивает надежное сцепление с поверхностью даже при намокании, сохраняет свою форму в течение длительного времени и не накапливает посторонние запахи.

Уход и чистка

Уход за EVA-ковриками предельно прост: достаточно промыть их водой и дать высохнуть. Нет необходимости в использовании специальных чистящих средств или продолжительной сушке.

5 практических способов использования EVA-ковриков

Благодаря универсальности материала, коврики из EVA можно применять во многих зонах дома:

  • В прихожей: как эффективный барьер против уличной грязи, пыли и влаги. Большой коврик у входной двери поможет сохранить чистоту полов, а его яркий дизайн создаст благоприятное первое впечатление о вашем жилище.
  • На кухне: как подставку для сушки посуды. Коврик размером, например, 48×30 см с ячеистой поверхностью отлично подходит для этой цели. Вода стекает в ячейки и быстро испаряется, предотвращая образование луж и разводов на столешнице.
  • На подоконнике: как защитное покрытие под цветочные горшки. Коврик предотвратит появление пятен и подтеков от полива, сохраняя чистоту подоконников.
  • В детской комнате: для создания безопасной и комфортной игровой зоны. Мягкий и теплый коврик смягчает возможные падения, оберегает от холода и легко очищается от следов красок, пластилина и других детских "творческих" материалов.
  • Для домашних тренировок: для обеспечения устойчивости и комфорта во время занятий. Коврик гарантирует хорошее сцепление с полом и мягкую поддержку для суставов, что делает его идеальным для йоги, пилатеса или растяжки.

Коврики EVA из Fix Price демонстрируют, как доступный товар может обладать высокой функциональностью. Они решают конкретные бытовые задачи, защищают поверхности, способствуют поддержанию чистоты и добавляют уют в дом, делая повседневную жизнь проще и приятнее.

Экспертное уточнение: При выборе EVA-ковриков стоит обращать внимание на толщину материала и плотность ячеек, так как эти параметры могут влиять на их впитывающие и амортизирующие свойства. Для зон с высокой проходимостью, например, у входной двери, лучше выбирать более плотные и износостойкие варианты.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+