Будут мучаться весь год: Володина назвала самые неудачливые знаки на 2026

Будут мучаться весь год: Володина назвала самые неудачливые знаки на 2026Скриншот из видео

2026 год готовит значительные изменения для некоторых знаков зодиака, требуя адаптации к новым реалиям. Как отмечает астролог Василиса Володина, этот период будет характеризоваться испытаниями, преодоление которых потребует выдержки и внутренней силы. Возможна потеря прежних ориентиров, столкновение с нечестностью или финансовыми трудностями. Тем не менее, любые сложности несут в себе потенциал для личностного роста и трансформации.

Дева

Представители знака Девы в 2026 году могут столкнуться с эмоциональным выгоранием и необходимостью переосмыслить свои жизненные приоритеты. Работа может перестать приносить прежнее удовольствие, а отношения с окружающими потребуют большего понимания. Вместо импульсивных решений, стоит прислушаться к своим потребностям. Весенний период предоставит возможность для получения нового опыта и корректировки жизненного пути, если уделить время отдыху и самоанализу. Начинать новые проекты в первой половине года следует с осторожностью.

Рыбы

Для Рыб 2026 год будет отмечен повышенной конфликтностью и необходимостью распознавать скрытые мотивы окружающих. Друзья или коллеги могут раскрыться с неожиданной стороны. В этот период крайне важно внимательно относиться к высказываниям, поскольку неосторожное слово может привести к разрыву доверительных отношений. Вторая половина года благоприятствует развитию самосознания через духовные практики и медитацию. Стоит уделить внимание саморазвитию, например, пройти онлайн-курс по психологии или философии.

Стрелец

Для Стрельцов 2026 год станет временем, когда придется действовать более взвешенно и отказаться от необоснованных ожиданий. Потребуется признать совершенные ранее ошибки и оставить иллюзии. В личной жизни возможны проявления ревности и разочарования. Тем не менее, к началу зимы появится перспектива для освоения новой профессии или запуска проекта, который в дальнейшем обеспечит значительный карьерный рост. Обучение новой специальности, например, в области digital-маркетинга, может стать ключевым шагом.

Близнецы

Близнецы в 2026 году могут ощутить давление обстоятельств. Планы могут не реализовываться, а ожидания близких будут трудны для выполнения. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Этот период потребует гибкости мышления и способности быстро адаптироваться. Чем оперативнее удастся перестроиться, тем быстрее вернется состояние стабильности и успеха. Продуманное планирование и готовность к изменениям помогут справиться с любыми вызовами.

Экспертное уточнение: Важно помнить, что астрологические прогнозы являются общими рекомендациями. Индивидуальная карта рождения каждого человека уникальна и может давать более точные детали. Реальные события зависят от множества факторов, включая личный выбор и действия каждого человека.

