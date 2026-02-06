Что нового привезли в "Фикс Прайс" после праздников: стильные и необычные находки для дома и интерьера в 2026 году
После новогодних распродаж Fix Price часто предлагает случайные товары. Однако, в январе магазин обновил ассортимент, представив спокойные, стильные и продуманные новинки.
Скульптурная ваза: искусство по доступной цене
Эта ваза – арт-объект. Плотная керамика, силуэт женской шеи и плеч, лаконичность линий создают впечатление безупречного вкуса. Черный и белый цвета универсальны. В ее формах заметны отголоски античности в современном прочтении. Без цветов эта ваза становится акцентом, определяющим характер пространства.
Стеклянные вазы: геометрия и благородство
Сплюснутые, овальные вазы сделаны из толстого стекла. Оттенки – дымчатый, изумрудный, прозрачный с серым подтоном. Вазы эффектно смотрятся в композициях по две-три штуки.
Серия "Лантау": зимнее спокойствие
Белая керамика, украшенная рельефом в виде сосновых веток и шишек, создает атмосферу умиротворения. Достоинство серии – дренажное отверстие. "Лантау" подходит для зимних интерьеров и скандинавского стиля.
Кухонные открытия: разумный минимализм
Стеклянные тарелки с фактурной обратной стороной и неровным краем создают иллюзию ручной работы. Радует иранское происхождение. Жестяные банки-матрешки покоряют функциональностью и компактностью. Органайзеры для косметики с сеткой на дне говорят о внимании к деталям.
Бытовые радости: мелочи, создающие настроение
Индивидуальные салфетки для удаления пятен станут помощниками в дороге. Кремы для рук радуют глаз, а складные корзины из ситника – спасением для малогабаритных квартир.
Январский ассортимент Fix Price предлагает стильные и функциональные вещи.
Совет: внимательно исследуйте неприметные полки. Нередко там скрываются сокровища.
Fix Price в январе – это возможность сделать удачные находки.
Экспертное уточнение: При выборе товаров в магазинах с фиксированными ценами важно обращать внимание не только на цену и внешний вид, но и на состав материалов. Для кухонной утвари, контактирующей с пищей, стоит выбирать товары с маркировкой, подтверждающей их безопасность. Использование некачественных материалов может привести к выделению вредных веществ. Прежде всего, выбирайте продукцию, которая соответствует стандартам качества и безопасна для здоровья.
