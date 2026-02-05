Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Бросаем 2 таблетки в лунку – огурцы растут хрустящие и ярко-зеленые: по 12 кг с куста

Бросаем 2 таблетки в лунку – огурцы растут хрустящие и ярко-зеленые: по 12 кг с кустаФото из архива "ПроГорода"

Кто из дачников не мечтает о хрустящих, ярко-зеленых огурцах, сорванных прямо с грядки? Чтобы получить не просто хороший урожай, а настоящий огуречный бум, когда с одного куста собирают до 12 килограммов отборных плодов, нужно создать для огурцов максимально комфортные условия. Ключевое значение имеет подготовка грядки и один небольшой, но очень эффективный прием при посадке.

Осенние работы: залог будущего урожая

Лучше всего начинать подготовку грядки под огурцы заранее, осенью. Равномерно распределите по поверхности перепревший навоз и древесную золу, а затем тщательно перекопайте грядку. Эти простые действия позволят обогатить почву питательными веществами и подготовить ее к весенней посадке.

Если не успели подготовить грядку осенью, не стоит расстраиваться. Все необходимые работы можно провести и весной. Вместо перепревшего навоза можно использовать комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий в оптимальном соотношении. Многие дачники предпочитают применять народные средства, которые не содержат нитратов и улучшают структуру почвы.

Правильная лунка для огурцов: секрет богатого урожая

Для посадки огурцов рекомендуется делать полноценные лунки глубиной 35-40 сантиметров. В этих лунках мы создадим для растений настоящий питательный "коктейль", который будет подпитывать корни в течение всего сезона.

Вот пошаговая инструкция по подготовке идеальной лунки:

  1. Дренажный слой: На дно лунки уложите слой перепревшей листвы или травы. Этот слой будет выполнять роль дренажа, отводя излишки влаги, а также послужит источником долгоиграющего гумуса. Разлагаясь, листва и трава будут выделять тепло, согревая корни растений.
  2. Луковая шелуха: Поверх дренажного слоя бросьте две горсти обычной луковой шелухи, предварительно замоченной в воде. Луковая шелуха отпугивает вредителей и содержит массу полезных микроэлементов, которые будут постепенно высвобождаться при поливе, питая корни огурцов.
  3. Древесная зола: Добавьте ½ стакана древесной золы. Это бесценный источник калия, кальция и фосфора в легкоусвояемой форме. Зола также помогает раскислять почву, что очень важно для огурцов.
  4. Рыбная мука: Положите в лунку столовую ложку рыбной муки. Рыбная мука богата фосфором и азотом в органической форме, что обеспечивает мощный рост и развитие растений. Огурцы, выращенные с использованием рыбной муки, отличаются сочностью и прекрасным вкусом.
  5. Слой почвы: Все компоненты в лунке тщательно перемешайте. Сверху высыпьте слой чистой почвы толщиной 5-7 сантиметров.

Лайфхак для здоровой рассады:

Перед тем как поместить рассаду в лунку, на питательную "подушку" положите 2 таблетки "Глиокладина". Этот препарат создаст вокруг корней защитную зону, подавляя возбудителей корневых гнилей и фузариоза. Здоровая рассада – залог обильного урожая!

Экспертное уточнение: Для достижения максимальной урожайности огурцов рекомендуется использовать мульчирование грядок. В качестве мульчи можно использовать солому, сено, опилки или специальную мульчирующую пленку. Мульча помогает удерживать влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает плоды от загрязнения. Также важно регулярно подкармливать огурцы органическими или минеральными удобрениями в течение всего периода вегетации.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+