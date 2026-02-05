Линолеум уже никто не берет: в тренде совсем другой практичный материал
Несколько лет назад линолеум был практически безальтернативным вариантом для быстрого и недорогого ремонта. Однако, тенденции изменились: сейчас покупатели всё чаще ищут более современные и функциональные решения, отдавая предпочтение кварц-виниловой плитке и ламинату нового поколения.
Основная причина такой перемены – уникальное сочетание характеристик этих материалов. Это и высокая износостойкость, позволяющая выдерживать интенсивную эксплуатацию, и абсолютная влагостойкость, открывающая возможности для использования в помещениях с повышенной влажностью, и, конечно, простота монтажа, значительно упрощающая процесс ремонта. В отличие от рулонного линолеума, требующего цельного полотна на всю площадь комнаты, модульные панели кварц-винила легко подрезаются под нужный размер и позволяют точечно заменить повреждённые элементы. К примеру, если на линолеум пролили агрессивную краску, то, скорее всего, придётся менять всё покрытие. С кварц-винилом достаточно заменить одну или несколько планок. Это значительно экономит время и деньги.
Современный кварц-винил качественно отличается от своих предшественников. Он не боится большого веса мебели, крайне устойчив к продавливанию и не деформируется со временем, избегая образования неэстетичных "пузырей" и волн, характерных для линолеума. Не нужно беспокоиться, что тяжелый шкаф оставит вмятину на полу.
Но, пожалуй, одним из ключевых факторов, определяющих выбор в пользу кварц-винила, является его внешний вид. Современные технологии позволяют максимально реалистично имитировать текстуру и рисунок натурального дерева, камня, бетона или керамической плитки. Это открывает безграничные возможности для создания уникальных интерьеров в любом стиле – от минималистичного скандинавского до индустриального лофта. Всё чаще кварц-винил выбирают для кухонь, прихожих, коридоров и даже ванных комнат, ценя его за практичность, лёгкость в уходе, антискользящие свойства и устойчивость к воздействию влаги, в отличие от классического ламината, который может разбухнуть под воздействием воды.
В итоге, линолеум постепенно утрачивает свои позиции на рынке, оставаясь популярным лишь в самом бюджетном сегменте или для отделки технических помещений. В жилых интерьерах его заменяет более современный, практичный и долговечный материал – кварц-виниловая плитка.
Экспертное уточнение: При выборе кварц-винила необходимо учитывать несколько важных параметров. Прежде всего, это класс износостойкости: для жилых помещений оптимальным выбором будет 32-33 класс, а для коммерческих пространств с высокой проходимостью рекомендуется использовать материал 34-43 класса. Также обратите внимание на тип замкового соединения: от его конструкции зависит удобство и скорость укладки покрытия. Не стоит экономить на подложке под кварц-винил – она обеспечит дополнительную звукоизоляцию, сгладит мелкие неровности основания и, как следствие, продлит срок службы покрытия. Правильный выбор и грамотная укладка гарантируют, что кварц-виниловый пол будет радовать вас своим внешним видом и функциональностью долгие годы.
