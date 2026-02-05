Линолеум уже никто не берет: в тренде совсем другой практичный материал

Создано в Шедевруме

Несколько лет назад линолеум был практически безальтернативным вариантом для быстрого и недорогого ремонта. Однако, тенденции изменились: сейчас покупатели всё чаще ищут более современные и функциональные решения, отдавая предпочтение кварц-виниловой плитке и ламинату нового поколения. Основная причина такой перемены – уникальное сочетание характеристик этих материалов. Это и высокая износостойкость, позволяющая выдерживать интенсивную эксплуатацию, и абсолютная влагостойкость, открывающая возможности для использования в помещениях с повышенной влажностью, и, конечно, простота монтажа, значительно упрощающая процесс ремонта. В отличие от рулонного линолеума, требующего цельного полотна на всю площадь комнаты, модульные панели кварц-винила легко подрезаются под нужный размер и позволяют точечно заменить повреждённые элементы. К примеру, если на линолеум пролили агрессивную краску, то, скорее всего, придётся менять всё покрытие. С кварц-винилом достаточно заменить одну или несколько планок. Это значительно экономит время и деньги.

Современный кварц-винил качественно отличается от своих предшественников. Он не боится большого веса мебели, крайне устойчив к продавливанию и не деформируется со временем, избегая образования неэстетичных "пузырей" и волн, характерных для линолеума. Не нужно беспокоиться, что тяжелый шкаф оставит вмятину на полу.