Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли более удобный вариант — эффективнее и дешевле

В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли более удобный вариант — эффективнее и дешевлеСоздано в Шедевруме

Кухня – сердце дома, место кулинарных экспериментов и семейных посиделок. Но часто эта идиллия омрачается духотой и назойливым гулом вытяжки, которая, казалось бы, должна помогать, но больше похожа на источник шума и проблем. Знакомо ощущение, когда рёв вытяжки заглушает разговор, а липкий слой жира на решётке намекает на скорую генеральную уборку?

Обычная вытяжка действует как мощный пылесос: вентилятор с силой засасывает воздух, перенасыщенный ароматами готовящейся еды. Но вместе с запахами в неё попадает жир, который оседает на всех внутренних деталях.

Представьте ситуацию: лопасти вентилятора, покрытые толстым слоем жира, крутятся всё медленнее, шумят всё громче, а производительность падает. Жир проникает в подшипники, вызывая скрип и вибрацию. Горячий воздух, проходя через загрязнённые детали, перегревает их, деформируя пластик. В конечном итоге это приводит к засорению вентиляционного канала, для прочистки которого придётся разбирать всю конструкцию.

Но есть несложный способ превратить проблемную вытяжку в тихий и эффективный прибор. Не нужны дорогостоящие решения. Два простых шага, которые под силу каждому, преобразят вашу кухню.

Два шага к чистоте и тишине на кухне:

  1. Создаём вытяжной зонт. Избавляемся от встроенного вентилятора: он больше не нужен. Подсоединяем к нижней решетке вентиляционную трубу, слегка расширяющуюся книзу. Получаем своеобразный "купол", который собирает весь загрязнённый воздух, поднимающийся от плиты.
  2. Устанавливаем канальный вентилятор. В разрыв вентиляционной трубы, ведущей к общедомовой вентиляции, устанавливаем канальный вентилятор. Он создаст мощную тягу, эффективно удаляя запахи и испарения. Подключаем питание вентилятора ко кнопкам управления на вытяжке, которые раньше отвечали за работу встроенного вентилятора. Важный момент: утеплите трубу теплоизоляционным материалом, например минеральной ватой. Это снизит уровень шума и предотвратит образование конденсата.

Результат:

  • Тишина. Канальный вентилятор, находящийся вне зоны кухни, работает значительно тише встроенного. Разговоры за ужином больше не будут нуждаться в повышенной громкости.
  • Редкое обслуживание. Отсутствие вентилятора внутри вытяжки избавляет от рутинной чистки жира. Конструкция становится простой и надежной.
  • Быстрая замена. В случае поломки канальный вентилятор меняется за 15 минут. Он доступен и стоит недорого.
  • Экономия электроэнергии. Канальный вентилятор потребляет меньше энергии, чем стандартный.

Зарубежный опыт:

В домах США и Канады нередко используются вытяжные зонты без электронных компонентов. Они собирают загрязнённый воздух, который затем удаляется канальным вентилятором, расположенным на чердаке. Функционально и стильно.

Преобразите свою кухню, модернизировав вытяжку. С этими простыми доработками в вашем доме станет легче дышать, а процесс приготовления пищи превратится в удовольствие.

Важно:

  • Выбирайте канальный вентилятор с учётом размера кухни и мощности вентиляционной системы.
  • Убедитесь в герметичности соединений, чтобы избежать утечек воздуха.
  • Если вы не уверены в правильности установки, обратитесь к специалисту.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+