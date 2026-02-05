В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли более удобный вариант — эффективнее и дешевле

Кухня – сердце дома, место кулинарных экспериментов и семейных посиделок. Но часто эта идиллия омрачается духотой и назойливым гулом вытяжки, которая, казалось бы, должна помогать, но больше похожа на источник шума и проблем. Знакомо ощущение, когда рёв вытяжки заглушает разговор, а липкий слой жира на решётке намекает на скорую генеральную уборку?

Обычная вытяжка действует как мощный пылесос: вентилятор с силой засасывает воздух, перенасыщенный ароматами готовящейся еды. Но вместе с запахами в неё попадает жир, который оседает на всех внутренних деталях.