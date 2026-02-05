Зажмите 2 кнопки — и стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: секрет вечной службы

В процессе эксплуатации стиральной машины внутри барабана создаются условия, благоприятные для размножения бактерий, плесени и грибков. Тёплый, влажный микроклимат в сочетании с остатками моющих средств и волокнами тканей приводит к образованию налёта на стенках барабана и резиновых уплотнителях. Этот налет является причиной неприятного запаха, а также может влиять на качество стирки, оставляя на белье загрязнения и разводы.

Многие современные стиральные машины оснащены функцией самоочистки, но далеко не все пользователи знают о её существовании и преимуществах. Эта функция – важный инструмент для поддержания гигиены и увеличения срока службы вашей техники. Рассмотрим, как правильно использовать самоочистку и что ещё необходимо делать для ухода за стиральной машиной.

Функция самоочистки предназначена для удаления этих загрязнений и дезинфекции барабана. Регулярное использование этой функции (рекомендуется раз в месяц) помогает поддерживать стиральную машину в чистоте и предотвращает появление неприятных запахов.

Алгоритм запуска программы самоочистки может отличаться в зависимости от производителя и модели стиральной машины. Вот основные варианты:

Samsung: Функция обычно называется Eco Drum Clean. Найдите соответствующую кнопку на панели управления (часто изображен стилизованный барабан) или в меню дополнительных опций. Выберите программу и нажмите "Старт".

Функция обычно называется Eco Drum Clean. Найдите соответствующую кнопку на панели управления (часто изображен стилизованный барабан) или в меню дополнительных опций. Выберите программу и нажмите "Старт". LG: Функция называется Tub Clean. Выберите её на панели управления. В некоторых моделях LG есть датчик загрязнения барабана, который напоминает о необходимости чистки.

Функция называется Tub Clean. Выберите её на панели управления. В некоторых моделях LG есть датчик загрязнения барабана, который напоминает о необходимости чистки. Bosch/Siemens: Функция называется Drum Clean. Запустите её с пустым барабаном, выбрав соответствующую программу на панели управления.

Функция называется Drum Clean. Запустите её с пустым барабаном, выбрав соответствующую программу на панели управления. Indesit/Ariston: Функция может быть обозначена как Auto Clean или Hygiene. Процесс активации аналогичен другим маркам: выберите программу и запустите её.

В некоторых моделях для запуска самоочистки необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки "Интенсивная стирка" и "Без складок" (обычно расположены рядом и объединены скобкой со звёздочкой). Удерживайте кнопки около 2-3 секунд, пока на дисплее не появится сообщение об активации режима очистки барабана. Затем нажмите "Старт". Если у вас возникли трудности, обратитесь к инструкции по эксплуатации вашей стиральной машины.

Важное правило: При запуске программы самоочистки нельзя добавлять моющие средства: ни порошок, ни гель, ни кондиционер для белья. Машина самостоятельно удалит загрязнения, используя высокую температуру и интенсивное вращение барабана. Некоторые модели автоматически регулируют температуру и продолжительность программы в зависимости от степени загрязнения барабана.

Дополнительные меры по уходу за стиральной машиной

Регулярная самоочистка – это важный, но не единственный аспект ухода за стиральной машиной. Вот другие полезные советы:

Сушка после стирки: После каждой стирки протирайте насухо резиновый уплотнитель дверцы и оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить образование плесени. Также рекомендуется регулярно промывать лоток для моющих средств.

После каждой стирки протирайте насухо резиновый уплотнитель дверцы и оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить образование плесени. Также рекомендуется регулярно промывать лоток для моющих средств. Чистка сливного шланга и фильтра: В этих элементах скапливаются мелкие предметы, ворсинки ткани и другой мусор. Регулярная очистка (каждые 3-6 месяцев) поможет избежать засоров и проблем со сливом воды. Признаки засора: медленный слив воды, шум при сливе и ошибка на дисплее стиральной машины.

В этих элементах скапливаются мелкие предметы, ворсинки ткани и другой мусор. Регулярная очистка (каждые 3-6 месяцев) поможет избежать засоров и проблем со сливом воды. Признаки засора: медленный слив воды, шум при сливе и ошибка на дисплее стиральной машины. Умеренное использование кондиционера для белья: Избыток кондиционера может привести к образованию налёта на стенках барабана и в трубах. Используйте его в меру, следуя рекомендациям производителя. В качестве альтернативы можно добавить небольшое количество уксуса, который смягчит воду и придаст белью свежий аромат.

Следуя этим простым советам, вы значительно продлите срок службы своей стиральной машины и обеспечите качественную стирку белья.

Экспертное мнение: Если после использования программы самоочистки в стиральной машине всё ещё остаётся неприятный запах, повторите процедуру, добавив в барабан 100 грамм лимонной кислоты или специальное средство для очистки стиральных машин. Не используйте хлорсодержащие отбеливатели, так как они могут повредить резиновые уплотнители и вызвать коррозию металлических деталей.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также: