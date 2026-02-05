"Светофор" завез новинки для дома: от ковриков в ванную до форм для духовки по смешным ценам

Сеть "Светофор" эволюционировала из простого дискаунтера бытовой химии в настоящую сокровищницу практичных мелочей для дома, не требующих огромных денежных вливаний. Цены на многие товары способны удивить даже искушенного покупателя: коврик в ванную комнату обойдется всего в чуть больше 300 рублей, а качественная форма для запекания – примерно в 500. Изучив ассортимент "Светофора", мы отобрали самые интересные новинки, способные существенно облегчить повседневную жизнь.

Начнем с сердца любого дома – кухни. В "Светофоре" появились термостойкие стеклянные контейнеры с крышками. Их универсальность поражает: храните готовые блюда в холодильнике, замораживайте полуфабрикаты, затем разогревайте всё в той же посуде в микроволновой печи. Получается магия "три в одном" – экономия денег и места в кухонных шкафах. Представьте, как удобно приготовить обед на всю неделю и хранить его в таких контейнерах – никаких дополнительных емкостей!

Любителям выпечки придутся по душе вместительные формы для запекания из толстого стекла. В них можно готовить всё, от сочного мяса с овощами до ароматной лазаньи и воздушных пирогов. Цена такой формы составляет около 500 рублей, что значительно ниже, чем в обычных гипермаркетах. Сравните: аналогичная форма другого бренда обойдется в 1500 рублей, а то и больше.

Также стоит обратить внимание на разделочные доски. В ассортименте представлены наборы из нескольких досок разного размера с антибактериальным покрытием и удобной подставкой. Все доски аккуратно помещаются в вертикальную стойку, что позволяет экономить ценное пространство на столешнице.

Ванная комната: безопасность и организованность

В отделе ванной комнаты стоит присмотреться к простым, но незаменимым вещам. Противоскользящие коврики из мягкого ПВХ – настоящее спасение для семей с детьми и пожилыми людьми. Они надежно фиксируются на поверхности, предотвращая скольжение, и быстро высыхают. Цена стартует от 326 рублей, в зависимости от размера и дизайна. Представьте спокойствие родителей, знающих, что их ребенок в безопасности, принимая ванну.

На полках также можно найти большие экономичные флаконы жидкого мыла с удобным дозатором-помпой. Одной такой бутылки хватает надолго, а ее стоимость сопоставима с ценой маленького флакона в обычном магазине. Кроме того, предлагаются универсальные шампуни в литровых упаковках, подходящие для мытья головы, тела и даже в качестве геля для душа.

Уборка: концентраты и микрофибровые помощники

В категории товаров для чистоты "Светофор" делает акцент на выгоде. Здесь можно найти концентрированные средства для мытья посуды. Литровая бутылка прослужит несколько месяцев даже в большой семье. Разбавлять средство не требуется, достаточно использовать чуть меньше жидкости за один раз. Забудьте об огромных пластиковых бутылках, занимающих место под раковиной – с концентратом от "Светофора" хватает одной небольшой емкости!

Особого внимания заслуживают салфетки из микрофибры. Они продаются наборами по несколько штук и универсальны в применении: вытирайте пыль с мебели, мойте зеркала, протирайте технику или мойте пол. Эти салфетки отлично впитывают влагу, не оставляют разводов и отличаются долговечностью.

Крупные покупки: от мультиварки до сушилки для белья

Среди новинок встречаются и более серьезные товары. Например, недорогие мультиварки с базовым набором программ. Они помогут сварить кашу, потушить мясо или приготовить йогурт, освобождая от необходимости постоянно находиться на кухне.

Для организации пространства в доме можно присмотреться к компактным складным сушилкам для белья. Они легкие, не занимают много места в сложенном виде и решают проблему сушки вещей в квартире.

При совершении покупок в "Светофоре" важно проявлять внимательность. Тщательно проверяйте качество пластика, изучайте состав средств и удостоверьтесь в наличии гарантии на технику. Однако, если подойти к выбору осознанно, можно покинуть магазин с полной тележкой полезных товаров, значительно сэкономив при этом.

Экспертное уточнение: Помните, что низкая цена может быть обусловлена упрощенным производством или использованием более дешевого сырья. Поэтому важно тщательно оценивать каждый товар перед покупкой, учитывая свои потребности и приоритеты. "Светофор" – это возможность сэкономить, но всегда стоит помнить о разумном потреблении.

