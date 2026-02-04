С одного куста — 1 000 помидоров: дачники раскрыли уникальный сорт томатов

Фото из архива "ПроГорода"

В мире томатов есть свои звёзды, но лишь единицы способны на настоящий фурор. Один из таких феноменов – гибрид, обещающий садоводу не просто урожай, а поток красных самоцветов, до тысячи плодов с одного куста. Опытные огородники держат этот факт при себе, наслаждаясь щедрыми дарами, в то время как их соседи довольствуются более скромными трофеями. Речь идёт об «Алом мустанге» – томате, сочетающем в себе неприхотливость, универсальность и впечатляющую урожайность. В отличие от черри, «Алый мустанг» формирует не россыпь мелких ягодок, а крупные, мясистые плоды, словно живописные кисти винограда, увешанные рубиновыми драгоценностями.

Одна такая кисть способна выдержать до 30 томатов, а общее количество плодов на кусте за сезон достигает астрономической цифры – тысячи. Секрет кроется в сбалансированной генетике и способности гибрида плодоносить даже при минимальной заботе. «Алый мустанг» чувствует себя как дома и в теплице, и в открытом грунте, не боясь даже сурового сибирского климата.