5 вещей на кухне, которые с головой выдают безвкусицу, и еще 5 - они говорят о стиле. Проверьте свой дом
- 04:03 4 февраля
- Иван Скоробогатов
Вложили немало средств в свежий ремонт и современную технику, но ощущение беспорядка и безвкусицы никуда не делось? Зачастую дело не в бюджете, а в тех самых "мелочах", которые годами оседают на полках и столешницах, превращая кухонное пространство в визуальный кошмар. Ведь кухня – это визитная карточка дома, и именно по ней гости невольно формируют своё впечатление о вашем чувстве стиля. Проверьте, не закрались ли в ваш интерьер эти роковые ошибки, и узнайте, как их исправить.
Вкус – это не вопрос финансовых возможностей, а вопрос гармонии, порядка и осознанного выбора. Порой, можно потратить целое состояние на именитого дизайнера интерьера, но в итоге разрушить всю магию пространства одним-единственным "милым" китчевым аксессуаром. И наоборот, даже самая скромная кухня способна преобразиться до неузнаваемости, выглядеть стильно и дорого, благодаря грамотно расставленным акцентам и безупречной чистоте. Главное – усвоить те простые, но важные принципы, которые превращают захламленную территорию в уютный и эстетичный уголок дома.
5 признаков того, что на вашей кухне хозяйничает безвкусица:
- Магнитная доска объявлений на холодильнике. Бесконечная коллекция магнитов с курортов и детских рисунков превращает вашу технику в подобие информационной доски в подъезде. Визуальный хаос и ощущение захламленности создаёт эта пёстрая какофония. Холодильник, как одна из самых больших вертикальных поверхностей, должен либо оставаться чистым и лаконичным, либо нести эстетическую нагрузку, а не выполнять роль свалки воспоминаний.
- Пластиковая империя на виду. Разнокалиберные контейнеры для пищевых продуктов, пластиковые вёдра из-под магазинного майонеза, используемые для хранения круп, яркие стаканчики и дешёвые салфетницы, купленные в ближайшем супермаркете. Пластик, особенно старый и разноцветный, мгновенно удешевляет интерьер, создавая иллюзию временного общежития, а не обжитого и уютного дома.
- Текстильный калейдоскоп. Прихватки с кричащими надписями, полотенца с аляповатыми петухами, скатерть в цветочек, абсолютно не сочетающаяся с занавесками в горошек. Подобное текстильное разнообразие производит эффект визуальной давки и хаоса. Стиль рождается из единства и гармонии, а не из хаотичного смешения всего самого яркого и "весёлого" в одном месте.
- Открытая экспозиция всего и вся. Бутылки с различными маслами, пачки с крупами, батареи всевозможных специй в фабричных упаковках, бытовая химия, выставленная на окне или около мойки. Функциональные вещи, выставленные напоказ без какой-либо системы, свидетельствуют не об удобстве, а о полном отсутствии порядка и неумении организовать кухонное пространство.
- Сувенирный китч и "мёртвый" декор. Керамические гномы, плетёные корзинки с искусственными фруктами, пыльные букеты из сухоцветов, фарфоровые статуэтки кошек. Такой декор, не несущий в себе никакой функциональной нагрузки, должен быть предельно избирательным и уместным. Если это просто милая безделушка, приобретённая спонтанно на заправке, она гарантированно убьёт весь ваш стиль.
5 деталей, которые выдают безупречный вкус:
- Свободные столешницы и порядок в шкафах. Главный признак стильной кухни – это ощущение простора, воздуха и идеального порядка. На виду остаётся лишь то, что выглядит эстетично и используется ежедневно: дизайнерский чайник, стильная кофемашина, деревянная доска для нарезки. Все остальные предметы имеют своё строго отведённое место в закрытых шкафах с продуманной и эргономичной системой хранения.
- Качественный текстиль в единой цветовой гамме. Вместо набора разномастных полотенец – комплект из хорошего льна или хлопка спокойных, природных оттенков. Один цвет, одна фактура. То же самое относится и к кухонным прихваткам и салфеткам. Это создаёт моментальное ощущение гармонии, уюта и завершённости.
- Грамотная организация открытых полок (если они есть). Открытое хранение – это не склад, а своеобразная выставка достижений, презентация красивых вещей. На таких полках можно разместить посуду из одной коллекции, стеклянные банки для сыпучих продуктов с одинаковыми этикетками, несколько стильных книг о кулинарии, радующих глаз. Каждый предмет на полке должен быть тщательно отобран и нести в себе определённую эстетическую ценность.
- Акцент на натуральных материалах. Деревянная разделочная доска, керамическая ваза ручной работы, глиняный кувшин для масла, плетёная корзина для хлеба, стеклянные банки для сыпучих продуктов. Натуральные фактуры – это основа стиля. Они всегда выглядят тепло, натурально и дорого, даже если стоят совсем недорого.
- Единая цветовая палитра и один стильный акцент. Вместо множества мелких безделушек – один, но очень выразительный и запоминающийся акцент. Это может быть большая картина на стене, стильная настольная лампа, ваза с живой зелёной веткой. При этом цветовая гамма всей кухни, включая самые мелкие детали, выдержана в 2-3 родственных оттенках. Это сразу же структурирует и дисциплинирует пространство.
Практическое руководство: как преобразить хаос в стиль за один вечер (без ремонта):
Вам совершенно не обязательно затевать капитальный ремонт. Начните с простой, но эффективной ревизии.
- Немедленно уберите с холодильника все магниты. Абсолютно все! Даже те, что дороги вам как память о какой-то поездке.
- Пересыпьте все крупы, чай, сахар и специи в одинаковые стеклянные или керамические банки с красивыми подписями.
- Выбросьте весь старый разноцветный пластик. Замените его на прозрачные или однотонные (белые, серые) контейнеры.
- Спрячьте подальше все чистящие и моющие средства. Приобретите для них простой органайзер и разместите его под раковиной.
- Соберите весь текстиль и оставьте только те предметы, которые сочетаются между собой по цвету и фактуре. Остальное уберите в шкаф и используйте для уборки.
- Избавьтесь от всего так называемого "мёртвого декора". Оставьте лишь один-два самых любимых и функциональных предмета, которые несут в себе какой-то смысл (красивую вазу или оригинальные часы).
В заключение стоит отметить, что стиль – это не хаотичная коллекция разных вещей, а умение делать осознанный выбор, правильно организовывать пространство и вовремя отказываться от лишнего. Ваша кухня – это не музей памяти и не склад, а сцена, где каждый предмет – актёр, играющий свою роль в общей постановке. Позвольте им играть гармонично, и вы каждый раз будете заходить на свою кухню с чувством гордости, спокойствия и вдохновения.
