5 вещей на кухне, которые с головой выдают безвкусицу, и еще 5 - они говорят о стиле. Проверьте свой дом

Вложили немало средств в свежий ремонт и современную технику, но ощущение беспорядка и безвкусицы никуда не делось? Зачастую дело не в бюджете, а в тех самых "мелочах", которые годами оседают на полках и столешницах, превращая кухонное пространство в визуальный кошмар. Ведь кухня – это визитная карточка дома, и именно по ней гости невольно формируют своё впечатление о вашем чувстве стиля. Проверьте, не закрались ли в ваш интерьер эти роковые ошибки, и узнайте, как их исправить.

Вкус – это не вопрос финансовых возможностей, а вопрос гармонии, порядка и осознанного выбора. Порой, можно потратить целое состояние на именитого дизайнера интерьера, но в итоге разрушить всю магию пространства одним-единственным "милым" китчевым аксессуаром. И наоборот, даже самая скромная кухня способна преобразиться до неузнаваемости, выглядеть стильно и дорого, благодаря грамотно расставленным акцентам и безупречной чистоте. Главное – усвоить те простые, но важные принципы, которые превращают захламленную территорию в уютный и эстетичный уголок дома.