Переехали жить в деревню. Мечтали о своих яйцах и молоке. Через год держим три курицы и покупаем всё в магазине

Представление о жизни в деревне часто рисуется в сознании горожанина как идиллическая пастораль: тишина, уединенный дом с печкой, свой картофель и яйца, и полная независимость от суеты мегаполиса. Усталость от офисных стен и бесконечного потока машин делает эту картинку особенно притягательной. Однако те, кто отваживается на переезд, открывают для себя иную реальность. Через год-два приходит осознание: кормит их не собственный огород, а возможности, принесенные из города. Главная причина этого парадокса не скрыта — она открыто проявляется в прайс-листе местного магазина и в графиках работы соседей-вахтовиков.

Первое столкновение: когда цифры важнее урожая Первое разочарование наступает с первыми же экономическими расчетами. Чтобы вырастить мешок картофеля, требуются не только семена и удобрения. Нужен мотоблок или трактор, топливо для него, средства от колорадского жука и десятки часов физического труда под палящим солнцем или проливным дождем. В это время килограмм картошки в магазине стоит столько, сколько можно заработать за 20-30 минут удаленной работы за компьютером. Экономика мелкого натурального хозяйства в современных условиях чаще всего не складывается: продажа излишков едва покрывает расходы на семена и бензин, не становясь значимым источником дохода. Так приходит понимание, почему «жить своим» сегодня — почти недостижимая роскошь.