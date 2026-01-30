Баллончик — в сторону, есть средство надежнее: посыпьте это утром — к вечеру от тараканов нет и следа

Если по ночам из-под плинтуса доносится легкое шуршание, а в темноте у холодильника мелькают тени, ваша кухня уже не полностью ваша. Эти незваные гости — мастера маскировки и выживания. Они приходят не из-за беспорядка, а потому что находят здесь идеальные условия: крошки, капли воды, тепло и укрытия. Прежде чем хвататься за баллон с ядом или тюбик с гелем, предлагаем вспомнить старый, почти забытый метод. Он не пахнет химией, безопасен для домочадцев и работает на удивление эффективно.

Почему тараканы ненавидят кофе и соду: наука на вашей кухне

Секрет этого метода — в двойном ударе по физиологии насекомых. Пищевая сода (бикарбонат натрия), попадая в их пищеварительную систему, вступает в реакцию с желудочным соком. Выделяющийся газ буквально разрывает их изнутри. Но хитрые насекомые могут избегать чистого порошка. Здесь на помощь приходит кофейная гуща. Её сильный, притягательный для них аромат маскирует соду, выступая идеальной приманкой. Кроме того, микроскопические абразивные частицы гущи повреждают хитиновый покров насекомых, обезвоживая их.