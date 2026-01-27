Поехали в Питер на 9 дней: по приезду подсчитали сколько потратили и обомлели – честный отзыв туриста, как легко сэкономить

pxhere.com

Санкт-Петербург пленит с первого взгляда. Однако путешествие в культурную столицу может превратиться в дыру в бюджете, если действовать спонтанно. Вернувшись из девятидневной поездки и подбив расходы, мы поняли, где прокололись и как можно было сохранить до 40% бюджета без ущерба для впечатлений. Делюсь честным разбором полетов и практическими советами. Жилье и еда: где мы переплатили и как это исправить Решили шикануть и сняли квартиру в самом сердце города, чтобы все достопримечательности были под рукой. Удобство, конечно, сыграло свою роль, но стоило оно на 25% дороже, чем аналогичное жилье в спальных районах – например, в Купчино или на Черной речке. Учитывая, что питерское метро – одно из самых удобных в мире, а интервалы движения короткие, поездка до Невского занимает 15-20 минут. Экономия только на аренде могла составить 5-7 тысяч рублей за девять дней.

С питанием вышла еще более показательная история. Пытаясь сэкономить, мы забегали в первые попавшиеся столовые. Еда там оказывалась посредственной, порции – маленькими. В итоге тратились на дополнительные перекусы, и общая сумма росла. Гораздо выгоднее готовить завтраки и ужины самостоятельно, закупаясь в сетевых супермаркетах, вроде "Перекрестка" или "Ленты". Это выходит 300-400 рублей в день на человека против 800-1000 рублей в кафе. А на обед – выбирать проверенные места с фиксированным бюджетом. Например, сетевые кафе "Столовая №1" или "Тарелка", где комплексный обед обойдется в 350-450 рублей.

Музеи и культурная программа: как не утонуть в искусстве и не остаться без денег Основные расходы в Петербурге – это, конечно, музеи. Наш лозунг "увидеть все!" привел к покупке билетов на сумму больше 10 000 рублей на двоих. Но главное – к переутомлению. Мы поняли, что важно расставлять приоритеты: один крупный музей в день (Эрмитаж или Русский музей) и одна-две небольшие локации (Меншиковский дворец или Музей Фаберже).